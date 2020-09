Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Πάνω από 900 τα κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στοχευμένα τεστ στο κέντρο της Αθήνας από τον ΕΟΔΥ. Τι είπε για τα ξενοδοχεία καραντίνας και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Πάνω από 900 κρούσματα κορονοϊού βρίσκονται στην Αθήνα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ενώ έκανε λόγο για στοχευμένα τεστ στο κέντρο της Αθήνας από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.



«Ήδη, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας υπάρχουν οι Κινητές Ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οι οποίες κάνουν ελέγχους από γειτονιά σε γειτονιά, σε επιδημιολογικά ευάλωτες ομάδες και σε συμπολίτες μας, έτσι ώστε να έχουμε πραγματική εικόνα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί επιδημιολογικά βλέπουμε ότι πάνω από 900 ενεργά κρούσματα βρίσκονται στην Αθήνα», είπε ο κ. Κικίλιας στο Star.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη ότι υλοποιείται η απόφαση για ξενοδοχεία καραντίνας «έτσι ώστε αυτούς τους υγειονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο νέοι με ήπια έως καθόλου κλινικά συμπτώματα, να μπορούμε να τους προστατεύσουμε - και τους ίδιους αλλά και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας - έχοντάς τους σε μία μερική καραντίνα 14 ημερών ώστε να μην υπερμεταδόσουν τον ιό» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, επανέλαβε: «Αυξήσαμε τις κλίνες στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας από 557 σε 941 και σύντομα θα φτάσουμε στις 1.200, προσλαμβάνοντας μόνιμο προσωπικό και παρέχοντας εκπαίδευση σε μία άνευ προηγουμένου μεταρρύθμιση μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε μέσα στην κρίση να πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή τις 1.000 ΜΕΘ. Με τη σημερινή κατάσταση καταφέραμε να μην έχουμε αναμονές στην Εντατική Θεραπεία. Αυτό είναι το μείζον, το τεράστιο πρόβλημα της Μεταπολίτευσης. Αν θυμάστε, ήταν πολιτικό ρουσφέτι να βρει κανείς κρεβάτι Εντατικής Θεραπείας. Δεν θέλω να ξαναπαρουσιαστούν τέτοιες σκηνές, για αυτό και παρακαλώ όλους να σεβαστούμε τους εργαζομένους στο Ε.Σ.Υ., να προσέξουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, έτσι ώστε να μην αυξηθεί ο ρυθμός μετάδοσης του ιού, που, αν συμβεί αυτό γεωμετρικά, κανένα εθνικό σύστημα Υγείας δεν μπορεί να αντέξει».

Ξανθός: Η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα ότι δεν υπάρχει "διπλασιασμός των ΜΕΘ"

Την ΚΥΑ του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θοδωρή Σκυλακάκη σχολιάζει, με σημερινή δήλωσή του, ο τομεάρχης Υγειας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. «Με την ΚΥΑ που εξέδωσαν οι κ.κ. Κικίλιας και Σκυλακάκης λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα ότι δεν υπάρχει "διπλασιασμός των ΜΕΘ" όπως παραπειστικά ισχυρίζεται εδώ και καιρό», αναφέρει ο κ. Ξανθός, διερωτώμενος: «Αν ίσχυε αυτό, γιατί σπεύδουν να προβλέψουν την εσωτερική μετατροπή κλινών ΜΕΘ του ΕΣΥ σε ΜΕΘ - covid και κυρίως τη διακομιδή σε ιδιωτικές κλινικές περιστατικών που νοσηλεύονται σε δημόσιες ΜΕΘ;».

Στη συνέχεια τονίζει πως το «πιο εξωφρενικό, όμως, είναι ότι: 1. Δεν πρόκειται για κανενός είδους "επιστράτευση" αφού, όπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ, η συνεργασία γίνεται "κατόπιν σχετικής συναίνεσης και αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική". 2. Διατηρείται η πρόβλεψη για διπλάσια τιμή στο ημερήσιο νοσήλειο για την ιδιωτική κλινική που διαθέτει στο ΕΣΥ κλίνες ΜΕΘ». «Δηλαδή, η κυβέρνηση, σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, εξαρτά την κάλυψη των αναγκών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας από την καλή διάθεση των κλινικαρχών και φυσικά ενδίδει στις κερδοσκοπικές τους απαιτήσεις» υπογραμμίζει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Αυτό σίγουρα δεν είναι σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πανδημία με όρους δημοσίου συμφέροντος, αλλά προνομιακή μεταχείριση ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας».