Δεύτερη νύκτα διαδηλώσεων στο Λούισβιλ (εικόνες)

Χάος μετά την απόφαση να μην απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν την Μπριόνα Τέιλορ.

Διαδηλώσεις κατά των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, για δεύτερη νύκτα στο Λούισβιλ του Κεντάκι στις ΗΠΑ, μία ημέρα αφού σώμα ενόρκων δεν απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον των τριών αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν την Αφροαμερικανίδα Μπριόνα Τέιλορ στο σπίτι της τον Μάρτιο.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας που έχουν κηρύξει οι αρχές του Λούισβιλ, μία ομάδα 200 με 300 διαδηλωτών, που πραγματοποιούσαν πορεία μέσα στην πόλη επί ώρες, υποχώρησαν στην εκκλησία First Unitarian.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters, κάποιοι από τους διαδηλωτές έσπασαν τα παράθυρα καταστημάτων, όπως και ενός νοσοκομείου. “Τουλάχιστον 24 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της βραδιάς”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λούισβιλ .

Χθες Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της απόφασης του σώματος των ενόρκων ξέσπασαν διαδηλώσεις αλλά και σποραδικές συγκρούσεις με την αστυνομία. Στη διάρκεια αυτών δύο αστυνομικοί δέχθηκαν πυροβολισμούς. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικοί δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Σρέντερ, τον διοικητή της αστυνομίας του Λούισβιλ , οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για ημέρες και η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί για τις βραδινές ώρες παρατάθηκε και θα ισχύει και το Σαββατοκύριακο.

“Για όλους μας αυτή είναι μια πολύ τεταμένη και συναισθηματική περίοδος”, σχολίασε ο Σρέντερ χθες, Πέμπτη.

Κατά την πρώτη νύκτα των κινητοποιήσεων η αστυνομία έκανε 127 συλλήψεις, κυρίως για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη αφού σώμα ενόρκων αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον των τριών λευκών αστυνομικών οι οποίοι πυροβόλησαν 32 φορές όταν εισέβαλαν στο διαμέρισμα της 26χρονης νοσηλεύτριας Μπριόνα Τέιλορ.

Εναντίον ενός από τους αστυνομικούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο των γειτόνων της Τέιλορ, επειδή οι σφαίρες που έριξε πέρασαν στο διπλανό διαμέρισμα.

Η Τέιλορ δέχθηκε έξι σφαίρες αφού ξύπνησε μαζί με τον σύντροφό της όταν άκουσε τους αστυνομικούς να εισβάλουν στο διαμέρισμά τους. Ο σύντροφός της εξήγησε ότι άνοιξε πυρ με το όπλο που κατείχε νόμιμα διότι οι αστυνομικοί δεν προειδοποίησαν για την έρευνα και εκείνος νόμιζε ότι επρόκειτο για διάρρηξη. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προειδοποίησαν προτού εισβάλουν.

Οι ενέργειες των αστυνομικών θεωρήθηκαν δικαιολογημένες βάσει της νομοθεσίας του Κεντάκι, διότι απάντησαν στα πυρά που δέχθηκαν.