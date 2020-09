Κοινωνία

Αυτοκτόνησε γνωστός καρδιολόγος

Που και ποιός εντόπισε τον γιατρό, ο οποίος ήταν Διευθυντής Κλινικής.

Απαγχονισμένος στο σπίτι του βρέθηκε ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου Βόλου, Αλέξανδρος Δούρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καρδιολόγος βρέθηκε νεκρός από την πρώην σύζυγό του η οποία πήγε στο σπίτι να τον αναζητήσει, επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον βρήκε κρεμασμένο με καλώδιο από σωλήνα του καλοριφέρ.

Σημειώνεται, ότι μέχρι χθες το μεσημέρι εργαζόταν κανονικά στο Νοσοκομείο και, μάλιστα, είχε ζητήσει ραντεβού από τον διοικητή του Αχιλλοπούλειου κ. Γ. Ντόκο για υπηρεσιακά θέματα.



Πατέρας δύο παιδιών, στέλεχος της αριστεράς, είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος Βόλου με Μ. Πατσιαντά.

Πηγή: e-thessalia.gr