ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει την Κύπρο για κυρώσεις στην Τουρκία

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς.

Η Ελλάδα στηρίζει τη θέση της Κύπρου σχετικά με την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της, επισημαίνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη θέση της Κύπρου για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, σχετικά με την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων έναντι προσώπων και οντοτήτων που εμπλέκονται στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεννηματάς.