AMANDA: Υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας

Έντονη ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του. Πώς θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως αυτή του κορονοϊού.

Μπορεί ένα προηγμένο τεχνολογικό σύστημα εν είδει ηλεκτρονικού υπολογιστή να χωρέσει στο ...πορτοφόλι μας; Την απάντηση στο φιλόδοξο αυτό ερώτημα επιχειρεί να δώσει το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ηγείται μιας ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός μικρού αυτόνομου υπολογιστή, σε μέγεθος και διαστάσεις πιστωτικής κάρτας, που θα μπορεί να "αντιλαμβάνεται" τον κόσμο γύρω του.

Πρόκειται για το AMANDA, ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μοναδικής κάρτας Smart Sensing (ASSC) που θα έχει το μέγεθος, την αίσθηση και την εμφάνιση μιας πιστωτικής κάρτας. Το AMANDA είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και είναι προγραμματισμένο να «τρέξει» μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Συντονιστής του έργου, στο οποίο συμμετέχουν οχτώ διαφορετικοί φορείς -ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις- από έξι διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, είναι το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δρ. Χάρης Κουζινόπουλος, ερευνητής του ΙΠΤΗΛ και υπεύθυνος διαχείρισης του έργου, «στόχος της όλης ερευνητικής προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός μικρού αυτόνομου υπολογιστή σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, δηλαδή 85x55 χιλιοστά και μέγιστο πάχος 3 χιλιοστά. Θα έχει -μεταξύ άλλων- επεξεργαστή, σύστημα συγκοµιδής ενέργειας και αισθητήρες βάσει των οποίων θα συλλέγει πληροφορίες από τον κόσμο γύρω του. Θα υπάρχουν μετρήσεις υγρασίας, θερμοκρασίας, διοξειδίου του άνθρακα καθώς και μια κάμερα για να λαμβάνει φωτογραφίες, τις οποίες μετά, με έξυπνο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που θα βρίσκεται στην κάρτα, θα μπορεί να τις στέλνει είτε στον τελικό χρήστη είτε σε κάποιον υπολογιστή».

«Το concept», αναφέρει ο Δρ. Κουζινόπουλος, «είναι πως αυτόν τον υπολογιστή είτε τον εγκαθιστά ο χρήστης κάπου και παίρνει μετρήσεις και αποφάσεις ή θα μπορεί να τον έχει πάνω του, στο πορτοφόλι ή την τσέπη του, από τη στιγμή που είναι τόσο μικρός».

Πρόκειται για ένα προϊόν, όπως τονίζει και ο διευθυντής του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, που όμοιό του δεν υπάρχει στην αγορά. «Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Θα είναι ουσιαστικά το πρώτο τέτοιο σύστημα, μ' αυτές τις δυνατότητες, σ' αυτές τις διαστάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η AMANDA στη μάχη κατά της Covid-19 και άλλων κρίσεων

Το AMANDA, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Κουζινόπουλος, θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης ένα «καταπληκτικό εργαλείο στη διαχείριση κρίσεων», μεταξύ αυτών και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τωρινής πανδημίας. «Σίγουρα δεν είναι ιατρικό προϊόν και δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά μπορεί να βοηθήσει σε άλλα κομμάτια», σημειώνει ο ερευνητής του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό: «Για παράδειγμα, υπάρχει περιορισμός στο πόσα άτομα υπάρχουν σ' ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να εγκαταστήσει εύκολα τέτοιες κάρτες σ' ένα σούπερ μάρκετ, ώστε να παίρνουν φωτογραφίες μέσα από τον χώρο και "τρέχοντας" τον έξυπνο αλγόριθμο με τον οποίο θα είναι εξοπλισμένες, να μπορούν να υπολογίζουν τον αριθμό των ατόμων στο χώρο. Συνεπώς, αν ξεπεραστεί το όριο που έχει οριστεί, θα στέλνουν ένα μήνυμα προειδοποίησης στον διευθυντή του καταστήματος».

Άλλο σενάριο υπό ανάπτυξη αφορά το πακετάρισμα πχ των φαρμάκων ή τη μεταφορά ενός εμβολίου που αναμένει με αγωνία η παγκόσμια κοινότητα για την αντιμετώπιση της Covid-19. «Όταν έρθει με το καλό (το εμβόλιο) και χρειαστεί να γίνει η μεταφορά του από την αποθήκη στο νοσοκομείο, σε περίπτωση που χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς, θα μπορεί να πακετάρει κανείς τέτοιου είδους κάρτες και αυτές, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα μετράνε θερμοκρασία, υγρασία κλπ. Έτσι, όταν φτάσει στον προορισμό του το εμβόλιο, οι κάρτες αυτές θα ενημερώνουν αν τηρήθηκαν σωστά όλα τα μέτρα μεταφοράς του προϊόντος».

Ένα τρίτο σενάριο που είναι ακόμη υπό συζήτηση, ωστόσο, πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο αλλά και πιο δύσκολο, όπως επισημαίνει ο Δρ. Κουζινόπουλος, αφορά το contact tracing, που ήδη κάποιες χώρες έχουν εφαρμόσει, όπως η Γερμανία. «Αυτό προϋποθέτει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εφοδιασμένος με τέτοιες κάρτες και σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος χρήστης θετικός, θα μπορεί ο γιατρός να ενημερώνει σχετικά το λογισμικό της κάρτας του. Οπότε, σε περίπτωση που πλησιάσει κανείς κάποιον χρήστη που είναι θετικός σε covid, να λαμβάνει ανώνυμα ένα μήνυμα ότι έχει έρθει σε κοντινή επαφή με χρήστη με covid, προκειμένου στη συνέχεια να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο, για να διαπιστώσει αν έχει και ο ίδιος προσβληθεί», εξηγεί χαρακτηριστικά ο Δρ. Κουζινόπουλος