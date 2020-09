Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Έρχονται βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Πότε και ποιές περιοχές θα πληγούν.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για μεταβολή του καιρού από τη νύχτα της Παρασκευής(25-09-2020) και από τα βορειοδυτικά, με έντονα φαινόμενα που τοΣάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, με κύριαχαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδειςνότιους νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, θα επηρεαστούν:

1. Τη νύχτα της Παρασκευής (25-09-2020) το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

2. Το ΣΑΒΒΑΤΟ (26-09-2020):

α. Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και βαθμιαία η δυτική Πελοπόννησος. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β. Βαθμιαία από τα δυτικά η Μακεδονία και το απόγευμα η Θράκη, με εξασθένηση από τα δυτικά τις απογευματινές ώρες.

γ. Πιθανώς η δυτική και η βόρεια Θεσσαλία έως το μεσημέρι.

3. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ (28-09-2020) εκ νέου τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα.