Life

Μισέλ Ομπάμα - Τζένιφερ Λόπεζ: Πώς τίμησαν τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συγκινητικά λόγια της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ και της σούπερ στάρ για την εμβληματική δικαστή

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα και η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ τίμησαν τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπουργκ, την εκλιπούσα ανώτατη δικαστή και πολιτικό σύμβολο.

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συζήτησης στο Instagram για την πρωτοβουλία της Μισέλ Ομπάμα «When We All Vote», οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους προσωπικές αναμνήσεις για το μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

«Ο Μπάρακ και εγώ είχαμε το προνόμιο να την αποκαλούμε φίλη. Δειπνούσαμε μαζί της και με τον σύζυγό της. Πάντα με συγκινούσε η ιστορία της για το πώς είχε οικογένεια, μεγάλωσε οικογένεια και μετά επέστρεψε στη Νομική Σχολή και [ακόμα ] βρέθηκε αντιμέτωπη με διακρίσεις» ανέφερε η Ομπάμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η Λόπεζ αναφέρθηκε στις δικές της αναμνήσεις από τη Ρουθ Μπέιντεν Γκίνσμπεργκ σημειώνοντας ότι όταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Άλεξ Ροντρίγκεζ συναντήθηκαν με την ανώτατη δικαστή και συζήτησαν για το τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί ένας μακροχρόνιος γάμος. Παντρεμένη με τον έρωτα της ζωής της, Μάρτιν Ντ. Γκίνσμπεργκ για 56 χρόνια μέχρι τον θάνατό του, το 2010, η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσεμπεργκ έδωσε στο ζευγάρι «μερικές καλές συμβουλές» δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Παρ’ όλο που η Λόπεζ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, αναφέρθηκε στη συνάντησή της με την ανώτατη δικαστή με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Σε όλη μου τη ζωή, ήμουν τυχερή που γνώρισα τόσους πολλούς καταπληκτικούς ανθρώπους ... αλλά υπάρχουν εκείνοι οι λίγοι ιδιαίτεροι, για τους οποίους υπάρχει ένα ένστικτο μέσα σου που σου λέει να τους δώσεις προσοχή. Και το έκανα. Όταν τη γνώρισα κρεμόμουν από την κάθε λέξη της» έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Θα θυμάμαι πάντα τι μας είπε την ημέρα που την συναντήσαμε: "Να είσαι ο καλύτερος εαυτός σου" . Ήταν απλό, αλλά βαθυστόχαστο. Σε ευχαριστούμε RBG για τους αγώνες όλων αυτών των ετών. Θα σε τιμούμε συνεχίζοντας τον αγώνα για ισότητα, ενσυναίσθηση και δικαιοσύνη για όλους» ανέφερε.

Η εμβληματική δικαστής, η οποία ήταν πρωτοπόρος στον αγώνα για τη χειραφέτηση των γυναικών από τη δεκαετία του 1970 και ζητήματα κοινωνικής προόδου, πέθανε την περασμένη εβδομάδα από επιπλοκές μεταστατικού καρκίνου στο πάγκρεας.