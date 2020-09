Οικονομία

Θεόδωρος Πελαγίδης: ορκίστηκε Υποδιοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αναλαμβάνει σήμερα και επίσημα τα καθήκοντά του ο οικονομολόγος Θεόδωρος Πελαγίδης.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΤτΕ, ο κ. Θεόδωρος Πελαγίδης ορκίστηκε ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, παρουσία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

Θεόδωρος Μ. Μητράκος, Υποδιοικητής

Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης, Υποδιοικητής