Υγεία - Περιβάλλον

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Δεν απαιτείται τεστ για Covid-19 πριν το εμβόλιο της γρίπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

«Δεν απαιτείται έλεγχος για Covid-19 πριν από τον αντιγριπικό εμβολιασμό, σύμφωνα και με τις συστάσεις Διεθνών Οργανισμών και Επιστημονικών Φορέων», ξεκαθαρίζει η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, με αφορμή δηλώσεις που έγιναν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τη διενέργεια του τεστ κατά του κορονοϊού Sars-CoV-2.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των αντιγριπικών εμβολίων, το οποίο συστήνεται για άνω των 60 ετών και για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.