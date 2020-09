Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου: “Καμπανάκι” στα 500 κρούσματα για τρεις συνεχόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ποιο είναι το κακό σενάριο.

Τη διαβεβαίωση ότι όποιος χρειαστεί, θα βρει κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τον επόμενο μήνα, δίνει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Α. Κοτανίδου, τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μέσα από μια κινητοποίηση να δημιουργήσουμε παραπάνω κρεβάτια και εν ανάγκη να μετατρέψουμε και άλλες μονάδες σε μονάδες εντατικής θεραπείας για covid-19 ώστε όλοι όσοι χρειαστούν κρεβάτι να βρουν».

Η κ. Κοτανίδου χαρακτηρίζει την κατάσταση «διαχειρίσιμη προς το παρόν» επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν οι όχι πολυδύναμες ΜΕΘ - δηλαδή μια καρδιολογική μονάδα, μια νευρολογική κ.ά- σε πολυδύναμες μονάδες. «Για παράδειγμα, αν μια καρδιολογική μονάδα έχει αρκετά κρεβάτια κενά, μπορεί να νοσηλεύσει ασθενείς με covid-19 εφόσον τοποθετηθούν ειδικά διαχωριστικά και χωριστεί σε δυο μέρη. Το προσωπικό που θα εξυπηρετεί τους ασθενείς με covid-19 θα είναι διαφορετικό από το προσωπικό που θα εξυπηρετεί τους υπόλοιπους ασθενείς», τονίζει η κα Κοτανίδου καταλήγοντας ότι ο χρόνος που απαιτείται για αυτή τη μετατροπή δεν είναι μεγάλος καθώς αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός τζαμιού ή ενός πλέξιγκλας.

Η ίδια επισημαίνει ότι «έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό και ενδεχομένως αν δούμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας οι ΜΕΘ για covid-19 γεμίζουν, να διαθέσουμε από την άλλη εβδομάδα άλλα 43 κρεβάτια σε πολυδύναμες μονάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό από ελεύθερα κρεβάτια». Μάλιστα, χαρακτηρίζει άριστη την κατάσταση όσον αφορά τα κρεβάτια ΜΕΘ στην υπόλοιπη χώρα εκτός Αττικής. «Υπάρχει ελάχιστη πίεση εκεί προς το παρόν».

«Θα αρχίσουμε να ανησυχούμε εάν βλέπουμε πάνω από 500 κρούσματα για τουλάχιστον τρεις ημέρες»

Αναφερόμενη στο κακό σενάριο, τονίζει ότι τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα αν «από όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που κάνουν το τεστ PCR για τον κορονοϊό, δούμε ένα ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων, αν δηλαδή τα κρούσματα καθημερινά είναι πάνω από 500 για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσουμε να ανησυχούμε». Ερωτηθείσα για το πόσα από αυτά τα 500 κρούσματα θα απαιτηθεί να νοσηλευθούν σε ΜΕΘ, διευκρίνισε ότι «είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς σχετίζεται άμεσα με την ηλικία των κρουσμάτων».

Η καθηγήτρια Α. Κοτανίδου θεωρεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κομβικής σημασίας για τη χρήση μάσκας και την αποφυγή του συγχρωτισμού για τον περιορισμό της διασποράς και τονίζει: «Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι οι πιο συμμορφωμένοι αυτή τη στιγμή, κάθονται στα σπίτια τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα κρούσματα που βλέπαμε τις πρώτες μέρες αυτού του δεύτερου κύματος ήταν νέα άτομα. Αυτά τα νέα άτομα πήγαν στα σπίτια τους και κόλλησαν τους πιο μεγάλους. Έτσι αρχίσαμε να βλέπουμε τελευταία στο νοσοκομείο και πιο μεγάλους ανθρώπους με covid-19».

Καταλήγοντας αναφέρει πως «Συνεχώς ετοιμάζονται άλλες μονάδες και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε και τα 50 καινούργια κρεβάτια από τη δωρεά της βουλής στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και τα 12 από τη δωρεά Μαρινάκη- Φράγκου στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Όσον αφορά τη δωρεά του «Ιδρύματος Στ. Νιάρχος» κάποια από τα 177 θα λειτουργήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα και τα άλλα θα ανοίξουν από τον καινούργιο χρόνο», κατέληξε η κα Κοτανίδου.