Οικονομία

Θεοχάρης σε TUI: στρατηγική προτεραιότητα η επέκταση της τουριστικής περιόδου

Τα τρία βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνάντηση εργασίας που είχε ο υπουργός Τουρισμού με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της TUI Sebastian Ebel.

H κατάταξη της Ελλάδας κατά τη φετινή περίοδο στην πρώτη θέση μεταξύ των δημοφιλών τουριστικών προορισμών για τους επισκέπτες της TUI, η σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς της χώρας μας εντός του γερμανικού ομίλου και η επέκταση της τουριστικής περιόδου λόγω της ισχυρής ζήτησης, είναι τα τρία βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνάντηση εργασίας που είχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της TUI Sebastian Ebel.

Η εξαιρετική υγειονομική διαχείριση της πανδημίας από τις ελληνικές αρχές και η υποδειγματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων από τους επαγγελματίες του τουρισμού δημιούργησαν στους πελάτες της εταιρείας το αίσθημα ασφάλειας που ήταν απαραίτητο προκειμένου φέτος να επιλέξουν τη χώρα μας ως προορισμό για τις διακοπές τους, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της TUI, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη εξασφαλίσει την επέκταση της φετινής σεζόν από πλευράς TUΙ ως το τέλος Νοεμβρίου ενώ ιδιαίτερα θετικά ήταν τα μηνύματα που μετέφερε ο κ. Ebel και για τον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στη Μεσόγειο που η TUI Cruises ξεκίνησε το πρόγραμμα κρουαζιέρας της και από την περασμένη εβδομάδα προσφέρει κρουαζιέρες από την Κρήτη με προορισμό την Κέρκυρα και με ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο κ. Ebel εξήρε την καλή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και εξέφρασε την πρόθεση του Ομίλου να επεκτείνει περαιτέρω τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην Ελλάδα. Συζητήθηκαν, τέλος, θέματα της τρέχουσας τουριστικής περιόδου ενώ και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα το 2021.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε τη στρατηγική προτεραιότητα της επέκτασης της τουριστικής περιόδου για την επόμενη σεζόν, σημειώνοντας ότι το καθολικό Πάσχα του 2021 αποτελεί μια ευκαιρία ώστε η έναρξη της περιόδου να πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου, αξιοποιώντας τις διακοπές μεγάλων αγορών για τη χώρα μας. Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες της χώρας μας που αφορούν στην εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών για το άνοιγμα της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς, εκφράζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για την προώθησή τους.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια άριστη τουριστική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, έχοντας πλέον σημαντική εμπειρία στην επιτυχή διαχείριση των υγειονομικών προκλήσεων. Η επόμενη περίοδος θα βρει την Ελλάδα ακόμα πιο έτοιμη για να υποδεχθεί ξένους επισκέπτες απρόσκοπτα και με ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

«Η Ελλάδα δημιούργησε ένα πλαίσιο για την ασφαλή επανέναρξη του τουρισμού. Αυτό μας επέτρεψε να συνεχίσουμε και φέτος να προσφέρουμε στους επισκέπτες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα. Η χώρα έχει προετοιμαστεί καλά για την επανέναρξη και τη λειτουργία του τουρισμού. Αυτό αποδεικνύει πως μπορείς να προσφέρεις υπέροχες εμπειρίες διακοπών και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών, των υπαλλήλων και του τοπικού πληθυσμού στους τουριστικούς προορισμούς. Θέλουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις στενές μας σχέσεις με την Ελλάδα και είμαι αισιόδοξος για τη σεζόν του 2021 στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Sebastian Ebel.