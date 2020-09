Πολιτισμός

H Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και στο V&A Museum (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόγευση, με εικονικό show, της έκθεσης στο V&A Museum

Η έκθεση στο Victoria & Albert Museum για την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων δεν πρόκειται να εγκαινιαστεί πριν το επόμενο Μάρτιο. Αναζητώντας τρόπους για να επικοινωνήσει με το κοινό από μακριά, το λονδρέζικο μουσείο σε συνεργασία με την HTC VIVE Arts θα προσφέρει τον Οκτώβριο μια πρόγευση της έκθεσης «Alice: Curiousier and Curiousier», μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας «βαθιά κάτω στην κουνελότρυπα».

Η έκθεση ιχνηλατεί την εξέλιξη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων από τις απαρχές της ιστορίας τον 19ο αιώνα έως την ανάδειξή της στο παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο σήμερα. Η διάρκειας 45 λεπτών πρόγευση της έκθεσης περιλαμβάνει μια ζωντανή παρουσίαση από την επιμελήτρια Kate Bailey καθώς και κινούμενα οπτικά εφέ, όπως τη λιμνούλα με τα δάκρια της Αλίκης ή έναν αλλοπρόσαλλο διάδρομο όλο πόρτες.

«Από τότε που δημιουργήθηκαν, τα βιβλία με την Αλίκη (σ.σ. «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και «Μέσα απ' τον Σπασμένο Καθρέφτη» του Λιούις Κάρολ), με τις ιδέες και τις έννοιές τους που εκτοξεύουν το μυαλό, υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νέες τεχνολογίες, από τον βωβό κινηματογράφο μέχρι τη συνθετική εικόνα» είπε, σε ανακοίνωση, η επιμελήτρια της έκθεσης. «Το απίθανο ταξίδι της Αλίκης μέσα σ' ένα φανταστικό σύμπαν γίνεται δυνατό σε αυτή την καταπληκτική δημιουργική πλατφόρμα. Από κουνελότρυπες μέχρι καθρέφτες, από φλαμίνγκο μέχρι σκαντζόχοιρους, ο κόσμος των θαυμάτων είναι ο κατάλληλος κόσμος για εικονική πραγματικότητα, και το V&A είναι ενθουσιασμένο με τα εγκαίνια της πρώτης εκδήλωσης εικονικής πραγματικότητας που οργανώσαμε ποτέ».

Στις 22 Οκτωβρίου, στις 2 μμ CST, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση είτε στο κανάλι του V&A στο YouTube είτε μέσω της πλατφόρμας ENGAGE σε Windows PC ή συσκευή. Παράλληλα, η εκδήλωση εγκαινιάζει μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στο σπίτι – με την επωνυμία «Curious Alice» – στην οποία οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τον λευκό κούνελο μέσω μιας Χώρας των Θαυμάτων σε κινούμενα σχέδια τα οποία δημιούργησε η Ισλανδή καλλιτέχνις Kristjana S. Williams για την έκδοση που θα συνοδεύσει την έκθεση «Alice: Curiousier and Curiousier».