“Άγριες Μέλισσες”: εκβιασμοί, αυτοδικίες και ανατροπές στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη δίκη, αλλά και στην ζωή στο Διαφάνι, για τους ήρωες της καθημερινής, δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 11

Η κατάθεση του Θωμά για τον φόνο του Γιάννου έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία και η δίκη σταματάει προσωρινά. Στο σπίτι των Σεβαστών, ο Κωνσταντής και ο Μελέτης τους βρίσκουν όλους απέναντι παρά τις προσπάθειες της Μυρσίνης να θολώσει τα νερά. Ο Μιλτιάδης επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους του και ο Λάμπρος με τη Βιολέτα πιστεύουν πως θα γυρέψει εκδίκηση από τον Δούκα. Ο Νέστορας μαθαίνει πως πλησιάζει η ώρα της σύλληψης του Μπεκιάρη και φοβάται μήπως ο Κυπραίος εξαφανιστεί μετά την κατάθεσή του. Η Δέσπω, με τις γυναίκες του χωριού, αναγκάζουν τον Σταμάτη να δώσει το πολυπόθητο διαζύγιο στη Βιολέτα. Η Ανέτ δίνει στον Μελέτη τα λεφτά που της ζήτησε για ν’ αγοράσει τα χωράφια του Κλεομένη, ενώ ο Νικηφόρος αντιμετωπίζει την Ελένη σε μια προσπάθεια να μάθει την αλήθεια. Η Ελένη και ο Λάμπρος, για πρώτη φορά, είναι αισιόδοξοι για μια πιο επιεική έκβαση της δίκης. Ο εισαγγελέας ξεκινά την ανακριτική διαδικασία και όλοι καλούνται να καταθέσουν. Ο Κωνσταντής νιώθει το βάρος των ενοχών στις πλάτες του. Θα αντέξει την πίεση της ανάκρισης;

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 12

Ο εισαγγελέας δεν καταφέρνει να στριμώξει τους Σεβαστούς και ν’ αποσπάσει την ομολογία τους για τη δολοφονία του Γιάννου ενώ ο Παναγιώτης πνίγεται ξανά από τις ενοχές τους καθώς θεωρεί υπαίτιο τον εαυτό του για τον χαμό του Γιάννου. Δυο ασφαλίτες επισκέπτονται το σπίτι του Νέστορα, ζητώντας να μιλήσουν με τον Θωμά, για έναν κοινό τους γνωστό. Η Δρόσω και η Ασημίνα προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και θα μοιραστούν μια έντονη συναισθηματική στιγμή. Μήπως δεν έχουν χαθεί όλα ανάμεσα στις δύο αδελφές; Ο Μελέτης πείθει τον Κλεομένη να πουλήσει σ’ εκείνον τα χωράφια της Πηνελόπης, όμως ο Κλεομένης έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του. Ο Λάμπρος προσπαθεί να πείσει την Ελένη να του αποκαλύψει ποιος την ανάγκασε να παραδοθεί. Θα καταφέρει να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από την ομολογία της Ελένης;

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 13

Ο Κυπραίος συνεχίζει να ψάχνει τον άνθρωπο που ανάγκασε την Ελένη να παραδοθεί, στρέφοντας τις υποψίες του προς την οικογένεια Σεβαστού. Από την άλλη ο Λάμπρος μαθαίνει πως η Θεοδοσία ευθύνεται για την ομολογία της Ελένης. Πώς θα αντιδράσει; H Βιολέτα κάνει μια πρόταση στον Μιλτιάδη που πιστεύει πως θα τον χαροποιήσει ενώ ο Κυριάκος και η Ουρανία έρχονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Ο Μελέτης αγοράζει τα χωράφια του Κλεομένη και ο Κωνσταντής τον αναγκάζει να ζητήσει διαζύγιο από την Πηνελόπη, μπροστά σε όλους. Το ίδιο βράδυ, η Θεοδοσία ανακοινώνει μια σημαντική απόφαση στον Λάμπρο. O Κωνσταντής έρχεται αντιμέτωπος με τον Κλεομένη για τη συμφωνία τους όταν τον προλαβαίνουν κάποια ευχάριστα γεγονότα.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 14

Ο εισαγγελέας σταματά την έρευνα για τον θάνατο του Γιάννου καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία. Ο Δούκας πανηγυρίζει ενώ ο Μιλτιάδης σοκάρεται από την έκβαση των γεγονότων. Πώς θα αντιδράσει; Ο Κωνσταντής και ο Μελέτης στριμώχνουν τον Κλεομένη που αναγκάζεται να φύγει κρυφά με τα λεφτά, υπογράφοντας τα χαρτιά του διαζυγίου. Η συμπεριφορά του Μιλτιάδη ανησυχεί τη Βιολέτα και τον Λάμπρο, ενώ η Καλλιόπη φεύγει, αφήνοντας τη Θεοδοσία στην τύχη της. Ο Κυπραίος παίζει ένα τελευταίο χαρτί για να βοηθήσει την Ελένη, η οποία απογοητευμένη περιμένει τη συνέχιση της δίκης της. O Λάμπρος επισκέπτεται την Ελένη και εκείνη του ζητά να πάρει πίσω τους όρκους αγάπης και να συνεχίσει τη ζωή του.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 15

Δύο μέρες αργότερα, και η δίκη της Ελένης συνεχίζει προς την τελική ευθεία. Η Μυρσίνη αναγκάζεται να καταθέσει, ύστερα από εκβιασμό του Κυπραίου, με σκοπό να δώσει περισσότερα ελαφρυντικά στην Ελένη. Θα υποκύψει τελικά στον εκβιασμό του ή θα υπερτερήσει το μίσος της για τη φόνισσα του γιου της; Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα και όλοι περιμένουν με αγωνία την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Τόλλιας παρουσιάζεται στον εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης, και καταθέτει εναντίον του Δούκα ενώ το ίδιο βράδυ ο Μιλτιάδης αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μυρσίνη που καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο κατά της Ελένης, ενώ ο Δούκας πληροφορείται πως η σύλληψη του είναι προ των πυλών…

