Κρατούμενος σκότωσε αστυνομικό

Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό μέσα σε κέντρο κράτησης.

Νεκρός ένας αστυνομικός που δέχτηκε πυροβολισμό μέσα σε ένα κέντρο κράτησης στο νότιο Λονδίνο

Ένας Βρετανός αστυνομικός έπεσε νεκρός όταν τον πυροβόλησε ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται, στο νότιο Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:15 π.μ. στο Κέντρο Κράτησης του Κρόιντον.

Ο αστυνομικός, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.

Ένας 23χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί δεν άνοιξαν πυρ και σύμφωνα με το BBC πιστεύεται ότι ο συλληφθείς έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Μια έρευνα για ανθρωποκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε η αστυνομία.

"Πρόκειται για ένα αληθινά σοκαριστικό περιστατικό κατά το οποίο ένας από τους συναδέλφους μας έχασε τη ζωή του κάτω από τις πιο τραγικές συνθήκες", δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ.

"Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας και προσπαθούμε ακόμη να εξακριβώσουμε τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και θα ενημερώσουμε εκ νέου".

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του. Γράφοντας στο Twitter ο Τζόνσον ανέφερε: "Είμαστε βαθιά υπόχρεοι σε εκείνους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να είμαστε ασφαλείς".

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε σοκαρισμένη από τη δολοφονία και εξέφρασε τη θλίψη της.

"Είμαι σοκαρισμένη και λυπάμαι πολύ στην είδηση ότι ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κάνοντας το καθήκον του. Είναι μια ημέρα θλίψης για τη χώρα μας και μια ακόμη φρικτή υπενθύμιση του πώς οι αστυνομικοί εκτίθενται καθημερινά στον κίνδυνο προκειμένου να είμαστε οι υπόλοιποι εμείς ασφαλείς", δήλωσε η Πατέλ.

Οι βρετανοί αστυνομικοί είναι συνήθως άοπλοι και σύμφωνα με μια έρευνα του 2017 οι περισσότεροι δεν θέλουν να οπλοφορούν τακτικά.

"Αυτή είναι μια απόλυτα συγκλονιστική και θλιβερή είδηση", δήλωσε από την πλευρά του ο Τζον Άπτερ, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αστυνομικών.