Κοινωνία

“Καθαρά” τα όπλα που βρήκε η Αντιτρομοκρατική σε γιάφκα

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις συλληφθέντες. Τι ψάχνει η Αντιτρομοκρατική.

«Καθαρά» είναι τα δύο όπλα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα του 38χρονου που συνελήφθη για τη γιάφκα στο Κουκάκι, όπως διαπιστώθηκε από τον βαλλιστικό έλεγχο που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως τα δύο πιστόλια, που βρέθηκαν σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή ληστεία.

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι τρεις συλληφθέντες στην επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων στον 42χρονο που συνελήφθη στο Κουκάκι. Οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι διώκονται για παράβαση του νόμου περί όπλων σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος συνελήφθη την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία στο Κουκάκι. Τον είχαν δει να μπαινοβγαίνει νωρίτερα και την τελευταία φορά τον είδαν να αγοράζει μία σφουγγαρίστρα και απολυμαντικό υγρό. Θεώρησαν ότι είχε σκοπό να μετακινήσει τα εκρηκτικά και ότι θα καθαρίσει τον χώρο και αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Επάνω του είχε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και δεν είπε τίποtα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις, όχι όμως αποδείξεις, ότι ο 42χρονος και ο 38χρονος είναι μέλη της «ΟΛΑ». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται ακόμα δυο άτομα.