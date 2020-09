ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Καρδίτσα: πρόσφυγες στο πλευρό των πλημμυροπαθών

Στο πλευρό των κατοίκων, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές καταστροφές, βρέθηκαν πρόσφυγες, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Καρδίτσα...

«Ο Αζίζ, ο Μουσταφά είναι γείτονες και πλέον φίλοι. Έτρεξαν αμέσως και έβγαλαν τη λάσπη από την επιχείρησή μας. Η Φεριντέ μας έκανε φαγητό. Όποιος έχει χάσει τα πάντα καταλαβαίνει. Τους ευχαριστούμε!». Έτσι σχολίασε κάτοικος στην Καρδίτσα τη βοήθεια που δέχθηκε από πρόσφυγες, οι οποίοι προσέτρεξαν να συνδράμουν, με όσα μέσα μπορούσαν, τους πληγέντες. Σαν τον Αμπντούλ από το Ιράν ο οποίος, όπως σχολίασε και πάλι κάτοικος της περιοχής, «δεν έχει σταματήσει λεπτό να μας βοηθάει».

Στο πλευρό των κατοίκων, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές καταστροφές, βρέθηκαν πρόσφυγες, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Καρδίτσα και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων στην πόλη ESTIA, μέσω σύμβασης της Ύπατης Αρμοστείας.

«Από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε με όλους τους ωφελούμενούς μας-συνολικά είναι 433 άτομα, εκ των οποίων περίπου 150 είναι παιδιά- και ζητήσαμε εθελοντική εργασία καθώς το κοινοτικό μας κέντρο "Σταυροδρόμι", στο κέντρο της Καρδίτσας, που χρησιμοποιείται και ως τόπος συνάντησης και μαθημάτων για τις προσφυγικές κοινότητες, υπέστη μεγάλη ζημιά από πλημμύρα. Μια ομάδα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μαζί με προσωπικό της Αναπτυξιακής ανέλαβε δράση και βοήθησε στην αποκατάσταση και τον καθαρισμό του χώρου από τα νερά και τη λάσπη», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συντονίστρια του έργου ESTIA Χρυσαυγή Σέγγη.

Εκτός από τα γραφεία του κοινοτικού κέντρου που υπέστησαν σημαντικές ζημιές και οι πρόσφυγες συνέδραμαν στην αποκατάστασή τους, πολλοί ήταν αυτοί που βοήθησαν, με δική τους πρωτοβουλία, διάφορους καταστηματάρχες. «Είδαμε πολλές αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ευχαριστίες ντόπιων σε πρόσφυγες για τη βοήθειά τους στον καθαρισμό των επιχειρήσεών τους» εξήγησε η κ.Σέγγη.

Σημειώνεται ότι και σπίτια όπου στεγάζονται πρόσφυγες υπέστησαν ζημιές και κάποια καταστράφηκαν ολοσχερώς. «Είχαμε καταστροφές σε 7 σπίτια εκ των οποίων τα δύο που είναι πλίνθινες μονοκατοικίες, κρίθηκαν ακατάλληλα», δήλωσε η κ. Σέγγη προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι διακοπές ρεύματος στην πόλη και υπάρχουν πολλά προβλήματα στα δίκτυα επικοινωνίας.