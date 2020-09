Πολιτική

Αυτοψία Τσίπρα στον “Ευαγγελισμό” (εικόνες)

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «εγκληματική αμέλεια που δείχνει η κυβέρνηση» σε ότι αφορά την διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.

Toν φόβο ότι «με την εγκληματική αμέλεια που δείχνει η κυβέρνηση» το ΕΣΥ «πολύ γρήγορα θα επιβαρυνθεί και θα βρεθούμε σε οριακές καταστάσεις», εξέφρασε ο Αλ. Τσίπρας σε δήλωσή του από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Για «κρίσιμη κατάσταση» λόγω της έξαρσης του κορονοϊού έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, απ' όπου απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό για αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ και δωρεάν τεστ για όλους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε συναντήσεις με τους επικεφαλής των κλινικών και με την διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πραγματοποίησε και σύσκεψη με το Σωματείο Εργαζομένων.

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτώ έναν από

τους πυλώνες του δημόσιου συστήματος υγείας, το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και να ενημερωθώ για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού. Η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι «τον τελευταίο μήνα είχαμε στη χώρα το 50% των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας». «Και όχι μόνο αυτό , αλλά έχουμε και μία ανησυχητική εξάπλωση του ιού σε κλειστές δομές, οίκους ευγηρίας, δομές μεταναστών», πρόσθεσε.

«Προφανώς η επιβάρυνση του ΕΣΥ είναι αυτήν την ώρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας. Είναι προφανές ότι δε μείναμε ασφαλείς, παρά τις μεγαλοστομίες της πρώτης περιόδου και υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες ιδίως στο άνοιγμα του τουρισμού, στο άνοιγμα της οικονομίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «το κρίσιμο, η μεγαλύτερη όλων των ευθυνών είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χρόνος προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρώτη γραμμή της μάχης».

Ο Αλ. Τσίπρας, σχολίασε ότι «χειροκροτούσαμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς», «άλλοι μέσα από την ψυχή μας άλλοι όμως υποκριτικά», εξηγώντας ότι «το καλύτερο χειροκρότημα εκείνη την ώρα θα ήταν η ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ που σήμερα είναι 5% μικρότερος ο αριθμός των μόνιμων και έκτακτων εργαζόμενων στο ΕΣΥ απ' ότι ένα χρόνο πριν». «Και είμαστε σε συνθήκες πανδημίας», τόνισε. «Σε κανένα νοσοκομείο δεν υπάρχει προσέγγιση του οργανισμού, των προβλεπόμενων δηλαδή θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό», συμπλήρωσε.

Απευθύνοντας έκκληση προς την κυβέρνηση, είπε πως «αυτό χρειάζεται τώρα»: « Άμεση προκήρυξη 15.000 θέσεων μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται τώρα να μη γίνει καμία απόλυση το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται τώρα να επιταχθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Χρειάζεται τώρα να υπάρχει πρόνοια ώστε να γίνονται τεστ δωρεάν σε όλον τον πληθυσμό όχι από ιδιωτικά κέντρα αλλά από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια».

«Η πρόνοια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη. Κι αν ένα δίδαγμα μπορούμε να βγάλουμε από την πανδημία είναι να την αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε το ΕΣΥ που πολύ φοβάμαι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και με την εγκληματική αμέλεια που δείχνει η κυβέρνηση πολύ γρήγορα θα επιβαρυνθεί και θα βρεθούμε σε οριακές καταστάσεις. Ας ελπίσουμε να τις αποφύγουμε. Και η ευθύνη δεν ανήκει στους πολίτες και στους γιατρούς, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, στη σύσκεψη με το Σωματείο Εργαζομένων, αίτημα όλων των εκπροσώπων ήταν οι μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισαν τις σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.

Εξάλλου, κατήγγειλαν πως όπως φαίνεται από επιλογές κυβέρνησης υπέρ του ιδιωτικού τομέα εν μέσω πανδημίας, «σχέδιο της είναι η προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων στην υγεία» με πρόσχημα την πανδημία, φέρνοντας ως παράδειγμα την παραχώρηση των διαγνωστικών τεστ σε ιδιωτικές κλινικές και τον διπλασιασμό της αμοιβής σε ιδιωτικές κλινικές που παραχωρούν κλίνες ΜΕΘ. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη αποτροπής του «σχεδιασμού Μητσοτάκη - Κικίλια» για ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στηλιτεύσαν τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας και της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ για την πορεία της πανδημίας.

Τέλος, σε «πηγαδάκι» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όταν αυτός εξήλθε από το νοσοκομείο, εργαζόμενοι, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς εξέφρασαν την ανησυχία τους για την «έλλειψη σχεδίου» από την κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας, καθώς, όπως είπαν, τους «άφησε ακάλυπτους», ενώ ταυτόχρονα μετέφεραν και τα αιτήματά τους για μονιμοποίηση, όσων δουλεύουν εδώ και καιρό χωρίς μόνιμη σύμβαση. Από την πλευρά του, ο Αλ. Τσίπρας, τόνισε στους εργαζόμενους ότι λόγω της πανδημίας, η τωρινή κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερες δαπάνες για την υγεία, ωστόσο, την κατηγόρησε ότι αντ' αυτού προωθεί την «απαξίωση» του δημόσιου συστήματος υγείας.

Χαρίτσης: γιατί η Κυβέρνηση δεν αξιοποιεί το ΕΣΠΑ;

Σε δήλωση του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αλέξη Χαρίτση, αναφέρεται «Η εγκληματική αδράνεια και η αποποίηση των ευθυνών της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας συνοψίστηκε στο χθεσινό εκβιαστικό δίλημμα του πρωθυπουργού «αυτοπεριορισμός ή καραντίνα». Αυτό που μας κρύβει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες έχει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας την πρωτοφανή ευελιξία που ισχύει για το τρέχον ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Με μηδενική μάλιστα επιβάρυνση για τα δημόσια ταμεία.

Όπως της έχουμε ήδη υποδείξει, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα αυτά τα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού στην υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές, σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού στα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΕΘ, ενοικιάσεις και εξοπλισμό σχολικών αιθουσών και προμήθεια συρμών και λεωφορείων. Αλλά και να στηρίξει την πραγματική οικονομία, αξιοποιώντας τώρα αυτά τα χρήματα για μη επιστρεπτέες ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδότηση μισθών των εργαζόμενων.

Άμεσα, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί δεν έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία. Αυτοί οφείλουν να απαντήσουν για ποιο λόγο επιλέγουν να αφήνουν αθωράκιστη την δημόσια υγεία και την παιδεία, να προκαλούν χάος στα ΜΜΜ, να μην στηρίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους, και τελικά να οδηγούν μια ολόκληρη κοινωνία σε ανασφάλεια και απόγνωση».