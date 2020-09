Life

“Παρουσιάστε!”: τα πρώτα δύο επεισόδια (εικόνες)

Πρεμιέρα κάνει την Δευτέρα η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, οι συντελεστές της οποίας υπόσχονται να μας “ελαφρύνουν” τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Ξεχωριστά βράδια Δευτέρας και Τρίτης υπόσχονται οι συντελεστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που «κάνει έφοδο» στην ζωή μας από το βράδυ της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 1

Προβλεπέ VS Χυμαδιό. Σκληρά εκπαιδευμένοι κομάντος VS του Σκορδά το χάνι!

Κάπου στην παραμεθόριο βρίσκονται δύο γειτονικά, αλλά τελείως διαφορετικά στρατόπεδα με δύο διοικητές σε μεγάλη κόντρα και με άλυτους λογαριασμούς από το παρελθόν! To στρατόπεδο των καταδρομέων που λειτουργεί υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Γούλα, περιμένει ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα του ΝΑΤΟ.

Το μηχάνημα όμως, από λάθος στη μεταφορά, καταλήγει στο γειτονικό στρατόπεδο του μισητού εχθρού, συνταγματάρχη Θανάση Σκορδά.

Στο όχι και τόσο πειθαρχημένο αυτό στρατόπεδο, που ο πιο σκληρός του φαντάρος έχει τη μάνα του σταθμευμένη απ’ έξω με τροχόσπιτο, φτάνει και ο νεοσύλλεκτος Τάσος Καρυπίδης, που γίνεται μάρτυρας αυτής της σκληρής κόντρας των δύο διοικητών. Ο Σκορδάς βιώνει το προσωπικό του δράμα, καθώς ο γιος του φεύγει μακριά του για να σπουδάσει στην Αγγλία χωρίς να τον προειδοποιήσει.

Ο Σκορδάς ξεσπάει, λοιπόν, στην κόντρα για το ποιος θα κρατήσει το μηχάνημα και προς το παρόν κερδίζει την πρώτη «μάχη». Ο Γούλας τότε παίρνει απόφαση να κάνει δολιοφθορά στο μηχάνημα, την ίδια ώρα που ο τοπικός άρχοντας του χωριού, ο Φίλης Ρόιδος, έχει μπει στην ίδια διαδικασία από παρεξήγηση. Θα επιζήσει το σημαντικό μηχάνημα της κόντρας των δύο διοικητών;

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 2

Το πολυπόθητο μηχάνημα του ΝΑΤΟ παραμένει στα χέρια του Σκορδά, αλλά… χαλασμένο. Στα χέρια του Σκορδά, όμως, βρίσκεται και η ανθυπολοχαγός Βαρκάρη, που κρατείται όμηρος ως αντίποινο για τη δολιοφθορά του πατέρα της, Γούλα. Μετά από σειρά παρεξηγήσεων, ο Σκορδάς συνειδητοποιεί ότι ίσως δεν φταίει ο ορκισμένος του εχθρός για την ζημιά. Κι ενώ ο πραγματικός υπαίτιος κρύβεται απ' το φως του ήλιου, όλο το στρατόπεδο πασχίζει να επισκευάσει το καταραμένο μηχάνημα προτού φτάσει ο Ταξίαρχος για επιθεώρηση και πέσει η τιμωρία του αιώνα…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης

Ιδέα-Σενάριο: Μάκης Πιτταράς

Εκτέλεση Παραγωγής: J.K. Productions

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου.

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

