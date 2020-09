Κόσμος

Παρίσι: επίθεση με μαχαίρι στα γραφεία του Charlie Hebdo

Εφιαλτικές μνήμες από το 2015 ξύπνησαν στο Παρίσι. Συναγερμός στις Αρχές. Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση αγνώστων με μαχαίρι σήμερα στο Παρίσι, υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες, κοντά στα παλαιά γραφεία του Charlie Hebdo, εν μέσω της δίκης που γίνεται για τις φονικές επιθέσεις του Ιανουαρίου του 2015 σε αυτό, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε "απολύτως επείγουσα κατάσταση", διευκρίνισε η αστυνομία του Παρισιού, προσθέτοντας ότι οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης έχουν διαφύγει.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ επιβεβαίωσε την επίθεση και συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, οι δράστες είναι δύο, ο ένας συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη πιο μετά κοντά στο μετρό Richard Lenoir.

Η επίθεση αυτή ξυπνά εφιαλτικές μνήμες στο Παρίσι, καθώς στις 7 Ιανουαρίου 2015 δυο ένοπλοι φανατικοί ισλαμιστές εισέβαλαν στα γραφεία του περιοδικού και εκτέλεσαν 12 ανθρώπους που εργάζονταν σε αυτό.