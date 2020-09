Οικονομία

“Ιανός”: Ζημιές σε πάνω απο 3000 κτήρια

Τα αποτελέσματα απο τις αυτοψίες των συνεργείων του Υπ. Υποδομών στις περιοχές που επλήγησαν. Τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ για την στήριξη των επιχειρήσεων.

Ζημιές σε 3.045 κτήρια είχαν διαπιστωθεί μέχρι χθες στη διάρκεια των ελέγχων κλιμακίων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις περιοχές που επλήγησαν από τον «Ιανό».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχουν διενεργηθεί συνολικά 3.326 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 2.698 σε πληγείσες περιοχές στην Κεντρική Ελλάδα και οι 628 σε πληγείσες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα.

Αναλυτικά έχουν ελεγχθεί:

57 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου,

169 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης,

2.367 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας,

363 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας,

39 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,

171 κτήρια στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και

160 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Παρεμβάσεις ΥΠΟΙΚ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση και βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου επιχορήγησης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ενώ δρομολόγησε και παρεμβάσεις προς διευκόλυνση και ενημέρωση των πολιτών. Συγκεκριμένα: Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, με βάση την αποτύπωση που θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου των Περιφερειών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα λάβουν προκαταβολικά ένα μέρος της επιχορήγησης, για να μπορέσουν να επανεκκινήσουν άμεσα τις δραστηριότητές τους. Ενισχύονται άμεσα οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου και καταγραφής των ζημιών που συστήνονται από τις Περιφέρειες, προβλέποντας τη δυνατότητα συνδρομής από στελέχη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και από επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του Δημοσίου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία αξιολόγησης και αποτύπωσης της ζημιάς των πληττόμενων επιχειρήσεων. Παρέχεται στις Περιφέρειες ευελιξία, ώστε να μπορούν να αποστέλλουν ανά δεκαπενθήμερο και τμηματικά τις καταστάσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου στη συνέχεια να εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και καταβολής της επιχορήγησης. Έτσι, η καταβολή των επιχορηγήσεων θα μπορεί να γίνει τμηματικά, επιτρέποντας σε συντομότερο από το σύνηθες χρονικό διάστημα να διοχετεύονται πόροι προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ανατέθηκε στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Υπουργείου Οικονομικών, στις έδρες των πληττόμενων από τη θεομηνία Περιφερειακών Ενοτήτων, η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις σχετικές διαδικασίες για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ορίστηκε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και καθοδήγησης στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής ως προς τα προβλεπόμενα έγγραφα και τις διαδικασίες για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 3375704.