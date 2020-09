Κοινωνία

“ΑΠΟΣΤΟΛΗ” - IOCC: μόνιμη στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες

Οι δύο φιλανθρωπικοί οργανισμοί βοηθούν με προμήθειες και έτοιμα γεύματα ευάλωτα νοικοκυριά και άστεγους, που “χτυπήθηκαν” από τον κορoνοϊό και την οικονομική κρίση.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών η διανομή καρτών, σε 350 πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα.

Οι οικογένειες θα προμηθεύονται σε διάρκεια έξι μηνών προϊόντα αξίας 300 ευρώ από μεγάλη ποικιλία μαναβικής, γαλακτοκομικά, κοτόπουλο, αυγά, τυριά, ψωμί, ελαιόλαδο και σπορέλαια, δημιουργώντας έμμεσο όφελος για την ελληνική αγροτική οικονομία.

Τα επτά τελευταία χρόνια η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities-IOCC, με το Πρόγραμμα «Κάρτες προμήθειας φρέσκων τροφίμων», δίνει τη δυνατότητα σε εμπερίστατες οικογένειες με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας να προμηθεύονται φρέσκα τρόφιμα ελληνικής παραγωγής από ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τη χρήση προπληρωμένων καρτών.

Σε μια κρίσιμη για την χωρά περίοδο η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στηρίζει επίσης, κάθε μήνα, 1.500 οικογένειες που λαμβάνουν δέματα ξηρών τροφίμων μέσω 82 ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και 615 αστέγους με έτοιμο φαγητό και αρτοποιήματα στον Κόμβο Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων με χρηματοδότηση και πάλι του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities-IOCC.

Το ίδρυμα «John L. Santikos Foundation of the SAN ANTONIO AREA FOUNDATION», υπήρξε βασικός χρηματοδότης του προγράμματος που υποστήριξαν επίσης ελληνοαμερικανικά ιδρύματα και πλήθος ιδιωτών των ΗΠΑ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εξέφρασε τις ευχαριστίες του, τόσο στον ΙOCC όσο και στο John L. Santikos Foundation, για την εμπιστοσύνη, την πολυετή συνεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και την αγάπη τους στην Ελλάδα