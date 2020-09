Υγεία - Περιβάλλον

“Παρασκευές για το Μέλλον”: διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται έναν χρόνο μετά τις δύο τεράστιες παγκόσμιες διαμαρτυρίες, όπου τουλάχιστον έξι εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους.

Ενωμένοι υπό την ηγεσία της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, νέοι πραγματοποιούν σήμερα συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο για να ζητήσουν επείγουσα δράση προκειμένου να σταματήσει η καταστροφική κλιματική αλλαγή, στην πρώτη παγκόσμια δράση τους στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Με ακραίες καιρικές συνθήκες να σπέρνουν τον όλεθρο σε όλο τον κόσμο --από τις πυρκαγιές που ρημάζουν τη Δύση των ΗΠΑ, έως τους αφύσικους καύσωνες στη σιβηρική Αρκτική και τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Κίνα-- οι διοργανωτές δήλωσαν πως οι διαδηλώσεις θα υπενθυμίσουν στους πολιτικούς πως, ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στην COVID-19, η κλιματική κρίση δεν έχει φύγει.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερα από 3.100 σημεία με την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τα Φίτζι να είναι από τις πρώτες χώρες -- αν και, με τους περιορισμούς που συνδέονται με την πανδημία και περιορίζουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε συγκεντρώσεις, ένα μεγάλο μέρος της δράσης διεξάγεται διαδικτυακά.

Στη Στοκχόλμη, η Τούνμπεργκ και μια χούφτα μέλη της ομάδας της «Παρασκευές για το Μέλλον»(Fridays for Future), συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου. Η Τούνμπεργκ ανέφερε σε ένα τουίτ χθες, Πέμπτη, πως οι απεργοί «θα επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο. Για όσο πάει».

Η Μίτζι Τζόνελ Ταν, μια 22χρονη ακτιβίστρια των «Παρασκευών για το Μέλλον» στις Φιλιππίνες, δήλωσε πως η κυβέρνηση της χώρας της δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες ούτε από την κλιματική κρίση ούτε από την κρίση της COVID-19.

Στην Αυστραλία, χιλιάδες φοιτητές συμμετείχαν σε περίπου 500 μικρές συγκεντρώσεις και διαδικτυακές διαμαρτυρίες, απαιτώντας επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χρηματοδότηση προγραμμάτων αερίου.

Οι διοργανωτές ζητούν από τους πολίτες να αναρτήσουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συμμετάσχουν σε μια 24ωρη παγκόσμια κλήση μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ όσοι κατεβαίνουν στους δρόμους ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες για το μέγεθος των συγκεντρώσεων και την κοινωνική αποστασιοποίηση.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται έναν χρόνο μετά τις δύο τεράστιες παγκόσμιες απεργίες όπου τουλάχιστον έξι εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σε αυτό που οι διοργανωτές είπαν πως ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση για το κλίμα στην ιστορία.

Οι διαδηλώσεις της Παρασκευής θα επικεντρωθούν στην αλληλεγγύη με τις «περιοχές και τους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί πιο πολύ» -- κοινότητες που έχουν συμβάλει λίγο στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των καταστροφικών κλιματικών αλλαγών, όπως πλημμύρες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και επιδρομές ακρίδων.