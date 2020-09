Πολιτισμός

Πέθανε ο Σίμος Σιμόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και υπηρεσιακός υπουργός, Σίμος Σιμόπουλος.

Απεβίωσε σήμερα ο ομότιμος καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και πρώην πρύτανης του ΕΜΠ (θητεία 2010-2014) Σίμος Σιμόπουλος.

Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εξέφρασε με ψήφισμα της τη βαθιά της θλίψη της και ο νυν πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής, δήλωσε ότι «το ΕΜΠ πενθεί την απώλεια και τιμά την προσφορά και τη μνήμη ενός σημαντικού ανθρώπου και ακαδημαϊκού πολίτη».

Ο Σ. Σιμόπουλος σπούδασε μηχανολόγος ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ (1970) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε διευθυντής στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και πρόεδρος όλων των θυγατρικών του εταιρειών (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ), γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Π. Πικραμμένου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 28/9/2020, ώρα 13:00, από τον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο, σε πολύ στενό κύκλο λόγω των περιορισμών της πανδημίας.