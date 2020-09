Κόσμος

Κορονοϊός: απείθαρχοι στα μέτρα οι Βρετανοί

Τι δέιχνει έρευνα για την στάση των πολιτών στην χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ευρώπη.

Πάνω από το 80% των πολιτών στη Βρετανία δεν τηρεί τις συστάσεις για αυτοαπομόνωση όταν εμφανίζει συμπτώματα κορονοϊού ή σε περίπτωση που έχει έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος έχει βγει θετικός στον ιό, διαπίστωσε μια έρευνα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επίσης δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τα συμπτώματα της COVID-19, της νόσου του αναπνευστικού που προκαλείται από τον κορονοϊό.

Η έρευνα εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του αγγλικού προγράμματος τεστ και ιχνηλάτησης καθώς ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο τον αυξανόμενο αριθμό των μολύνσεων.

Την έρευνα διενήργησε το πανεπιστήμιο του Λονδίνου King's College, το οποίο διαπίστωσε ότι μόνο το 18,2% των ερωτηθέντων που ανέφερε ότι είχε συμπτώματα κορονοϊού τις τελευταίες επτά ημέρες δεν βγήκε από το σπίτι του από τότε που εμφανίστηκαν τα συμπτώματα και μόνο το 11,9% ζήτησε να υποβληθεί σε τεστ.

Διαπίστωσε επίσης ότι μόνο το 10,9% εκείνων, που είχαν κληθεί από τις αρμόδιες αρχές να αυτοαπομονωθούν έπειτα από στενή επαφή τους με κρούσμα, το έκαναν για 14 ημέρες, όσες δηλαδή απαιτείται.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ξεκίνησε την επιβολή προστίμων που φθάνουν τα 10.977 ευρώ για παραβίαση του μέτρου αυτοαπομόνωσης και θα καταβάλλει 545,5 ευρώ στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους για διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της καραντίνας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η οικονομική στήριξη για αυτοαπομόνωση θα ενθαρρύνει την τήρηση των κανονισμών.

Ο Τζόνσον δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες να παρουσιάσει ένα άψογο σύστημα τεστ και ιχνηλάτησης, το οποίο ωστόσο έχει εμφανίσει προβλήματα και πολύ συχνά δεν φθάνει τον στόχο της ιχνηλάτησης του 80% των επαφών.

Μια εφαρμογή για ιχνηλάτηση επαφών εγκαινιάστηκε χθες έπειτα από καθυστερήσεις τεσσάρων μηνών.

Οι δικαιολογίες που δόθηκαν για τη μη συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς ποικίλλουν: από την άγνοια προς τις κυβερνητικές οδηγίες μέχρι την αδυναμία να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα, διαπίστωσε η έρευνα.

Μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα του κορονοϊού, όπως βήχας, πυρετός, ανοσμία και αγευσία.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο διάστημα 2 Μαρτίου με 5 Αυγούστου και βασίστηκε στις απαντήσεις 31.787 πολιτών άνω των 16 ετών.

Από χθες η Βρετανία έχει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από COVID-19 στην Ευρώπη -- 41.902.