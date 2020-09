Κόσμος

Εκλογές ΗΠΑ: οριακό προβάδισμα Μπάιντεν σε κρίσιμες πολιτείες

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν, του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, έναντι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι μικρό σε τέσσερις κρίσιμες πολιτείες και με τους δύο υποψηφίους να εμφανίζονται ισόπαλοι σε δύο άλλες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ispos.

Η διαδικτυακή δημοσκόπηση που διενεργήθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο και δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα εμφανίζει τους Μπάιντεν και Τραμπ ισόπαλους στις πολιτείες Φλόριντα και Βόρεια Καρολίνα. Ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα μίας μονάδας στην Αριζόνα, 3 μονάδες στην Πενσιλβάνια και 5 στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν.

Και οι έξι αυτές πολιτείες είναι καθοριστικής σημασίας για τον νικητή των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, δεδομένου του αριθμού των κατοίκων τους και του ενδεχόμενου τελικά να τις κερδίσουν είτε οι Ρεπουμπλικάνοι είτε οι Δημοκρατικοί.

Σε εθνικό επίπεδο η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε τη Δευτέρα και την Τρίτη το Reuters/ Ispos εμφανίζει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να έχει προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Ρεπουμπλικάνου προέδρου μεταξύ όλων των ψηφοφόρων.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σε εθνικό και πολιτειακό επίπεδο δείχνουν ότι οι εκλογές του 2020 ίσως να έχουν το ίδιο μικτό αποτέλεσμα με τις εκλογές του 2016, όταν οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία των ψήφων αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι τους περισσότερους εκλέκτορες και κατά συνέπεια τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να χάνει υποστηρικτές μεταξύ της μεγαλύτερης ομάδας ψηφοφόρων στις ΗΠΑ: τους λευκούς χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η στήριξη της ομάδας αυτής στον Μπάιντεν αυξήθηκε κατά 10% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τη στήριξη που είχε λάβει η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον βάσει των exit polls το 2016.

Όταν ρωτήθηκαν ποιον στηρίζουν για πρόεδρο, το 50% των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση δήλωσε τον Τραμπ και το 41% τον Μπάιντεν. Πριν τέσσερα χρόνια το ποσοστό ήταν 61% υπέρ του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου και 31% υπέρ της Κλίντον.

Η αλλαγή αυτή παρατηρείται σε αμφίρροπες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, το Μίσιγκαν, η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται να υποφέρει σε πολιτειακό επίπεδο τόσο όσο σε εθνικό λόγω της διαχείρισής του της πανδημίας του κοροονοϊού. Εξάλλου οι ψηφοφόροι στις αμφίρροπες πολιτείες θεωρούν τον Αμερικανό πρόεδρο πιο ικανό να χειριστεί την οικονομία σε σχέση με τον Μπάιντεν.

Ποιος είναι καλύτερος να διαχειριστεί την οικονομία και τον κορονοϊό;

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos σε εθνικό επίπεδο, το 54% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία covid-19 η κυβέρνηση Τραμπ.

Όμως αυτό δεν φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά του Αμερικανού προέδρου στις αμφίρροπες πολιτείες παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει άνοδο στην Αριζόνα, τη Φλόριντα, το Ουισκόνσιν, την Πενσιλβάνια και τη Βόρεια Καρολίνα.

Ωστόσο ο Τραμπ θεωρείται πιο ικανός να χειριστεί την οικονομία από τον Μπάιντεν και να ενεργήσει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos διενεργήθηκε από τις 11 ως τις 16 Σεπτεμβρίου στις πολιτείες Αριζόνα, Φλόριντα, Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια και Βόρεια Καρολίνα.