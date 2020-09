Πολιτική

Μητσοτάκης - Al Nahyan: Άριστες οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΑΕ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Οι άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαιώθηκαν σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Επίσης κατά την συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή.

Από την πλευρά των ΗΑΕ συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Omar Ghobash, ο σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών Ahmed Waheeb Alattar και ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών Khalifa Mohamed Alsuwaid.