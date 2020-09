Life

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την ορκωμοσία του γιου του (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να τον καμαρώσει από κοντά, εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε στοn λογαριασμό του στο instagram μια φωτογραφία από την ορκωμοσία του γιου του Κωνσταντίνου και έγραψε:

«Πολύ υπερήφανος πατέρας! Λυπάμαι που, λόγω COVID, δεν μπόρεσα να έρθω στην Αλεξανδρούπολη να σε καμαρώσω».

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ορκίστηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς υπηρετεί την στρατιωτική θητεία του στον Έβρο.