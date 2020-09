Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ολλανδία: Νέο ημερήσιο ρεκόρ

Έτοιμος για νέα μέτρα ο Μαρκ Ρούτε.

Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού στην Ολλανδία κατέγραψε νέο ρεκόρ σήμερα, καθώς αναφέρθηκαν 2.777 νέα περιστατικά τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών.

Η αύξηση που παρατηρείται στο πλαίσιο του νέου κύματος κρουσμάτων, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου, έχει οδηγήσει σε μια σειρά από νέα ρεκόρ. Τα στοιχεία για την Παρασκευή ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 2.544 που καταγράφηκε μια ημέρα νωρίτερα.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έχει πει ότι οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τοπικά μέτρα εάν χρειαστεί. Τα σχολεία και τα μπαρ παραμένουν ανοικτά και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο στις δημόσιες συγκοινωνίες.