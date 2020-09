Αθλητικά

European Open: Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκησε τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς και έφυγε για τα ημιτελικά του τουρνουά του Αμβούργου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε για ένα σετ, έκανε επίδειξη δύναμης στο δεύτερο και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του European Open, που διεξάγεται στο Αμβούργο. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Σέρβου Ντούσαν Λάγιοβιτς με 7-6(5), 6-2 στον προημιτελικό και πέρασε στην τετράδα του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (26/9) το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν και του Κριστιάν Γκαρίν από τη Χιλή.

Το πρώτο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με τους δύο αντιπάλους να εμφανίζονται πολύ δυνατοί στο σερβίς τους. Ο Τσιτσιπάς «έσπασε» τρία break points του 30χρονου Σέρβου (Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη) και στο tie break, αν και βρέθηκε να χάνει 5-3, πήρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και μαζί το σετ. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Έλληνα τενίστα να πετυχαίνει το πρώτο του break και τον Λάγιοβιτς να απαντά άμεσα (1-1). Στη συνέχεια, όμως, ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε, «έσπασε» ακόμη δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του και έφτασε στη νίκη.