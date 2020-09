Πολιτική

ΝΔ για καταγγελίες Καλογρίτσα: Δεν μπορεί να σιωπά ο Τσίπρας

Δηκτικό σχόλιο και από τον εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής. Τι απαντά η Κουμουνδούρου

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις νέες καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα.

Οι νέες καταγγελίες περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε στις δικαστικές αρχές ο επιχειρηματίας σε συνέχεια της μήνυσης που είχε υποβάλει στις αρχές του περασμένου Ιουλίου.Το υπόμνημα -που έφερε πρώτος στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1- κατατέθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Ο κ. Τσίπρας μέχρι τώρα έχει αποφύγει τις απαντήσεις και καταφεύγει στη σιωπή. Ύστερα όμως από τις νέες αποκαλύψεις του επιχειρηματία κ. Καλογρίτσα δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Γνώριζε ή όχι για τις δοσοληψίες του στενότερου συνεργάτη του Ν. Παππά; Αν όχι γιατί τον κρατάει; Γίνονταν όλα αυτά κάτω από τη μύτη του και δεν είχε καταλάβει τίποτα; Ποιος είναι ο Λευκός Οίκος και η White Porscha; Έχει κάποια σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών του και με τον ίδιο; Τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν ύστερα από περίεργες διαδρομές για να στηθεί το Documento έφθασαν εκεί μέσα από νόμιμες διαδικασίες; Ο “ερευνητής” κ. Βαξεβάνης έχει να πει κάτι; Μήπως μπορεί να εξηγήσει πώς από υπάλληλος έγινε ιδιοκτήτης; Περιμένουμε τις απαντήσεις. Και θα επανερχόμαστε μέχρι να δοθούν. Από όλους».



Το σχόλιο του ΚΙΝΑΛ

«Οικογενειακό μαγαζί γωνία, με δικό του κανάλι, αναζητά γραμμή». Με αυτό το δηκτικό σχόλιο στα κοινωνικά δίκτυα, ο Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται στους ισχυρισμούς του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα στη Δικαιοσύνη για τις τηλεοπτικές άδειες και τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΝΔ

Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Είχε περάσει καιρός και είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Τελικά δεν άργησε. Μόλις είδε τα πολύ σκούρα ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε πάλι από το καπέλο τον γνωστό λαγό, πελάτη του κ. Λοβέρδου και πρώην συνεταίρο του κου Θεοδωρικάκου, για να επαναλάβει για άλλη μια φορά τα ίδια και τα ίδια. Τους ίδιους έωλους ισχυρισμούς του.

Μόνο που το έργο το έχουμε ξαναδεί και εισιτήρια δε κόβει, ούτε στα πιο ακραία φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν πόσο στριμωγμένος είναι πια ο κος Μητσοτάκης από την κατάρρευση της οικονομίας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Από τις εγκληματικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις συγκοινωνίες. Και κυρίως από το δεύτερο κύμα της πανδημίας που σαρώνει τους πολίτες και βρίσκει τη χώρα απροετοίμαστη. Και όταν δεν έχεις σχέδιο και απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, όσους ξαναζεσταμένους Καλογρίτσες και να βγάλεις από το καπέλο, δε σώζεσαι».

Ανταπάντηση απο ΝΔ

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πετάει τη μπάλα στην κερκίδα, αυτή γυρίζει στο γήπεδό του. Περιμένουμε τις απαντήσεις».