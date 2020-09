Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 19 θάνατοι στην Ελλάδα μέσα σε δύο μήνες

Τι αναφέρουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα και την γεωγραφική κατανομή τους.

Άλλοι τρεις θάνατοι που αποδίδονται στον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας σε 19 τον απολογισμό των θυμάτων από την έναρξη της φετινής περιόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2020, μέχρι τις 24/09/2020 (ώρα 14.00), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 125 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 101 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 24 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 62 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων ήταν 82 έτη). Ο πρώτος νεκρός αναφέρεται στην εβδομαδιαία έκθεση με ημερομηνία 30 Ιουλίου.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι τα 74 έτη (εύρος: 34 - 94 ετών).