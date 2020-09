Υγεία - Περιβάλλον

Νέα έρευνα: Ο κορονοϊός καραδοκεί μέσα σε ασανσέρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση ώρα μένει ζωντανός ο ιός μέσα σε έναν ανελκυστήρα. Τι αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.