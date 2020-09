Κοινωνία

“Έπεσαν” χημικά στο Σύνταγμα

Ένταση μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

(φωτογραφία αρχείου)

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Σύνταγμα, το βράδυ της Παρασκευής. Υπήρξαν αντεγκλήσεις, σπρωξίματα και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών.

Οι διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για να διαμαρτυρηθούν υπέρ των απεργών πείνας στην Τουρκία.

Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την πρεσβεία της Τουρκίας που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν μικροεπεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις.