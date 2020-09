Κοινωνία

Κορονοϊός- Ίλιον: κρούσματα σε πέντε παιδικούς σταθμούς

Η απόφαση του Δήμου Ιλίου για τη λειτουργία των 5 δομών.

Συναγερμός σήμανε στο Δήμο Ιλίου, μετά από κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους πέντε παιδικών σταθμών.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι σύμφωνα, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 66619/25.09.2020 Απόφαση Δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία των 1ου, 2ου, 8ου, 10ου, 11ου Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 λόγω ανεύρεσης θετικών κρουσμάτων σε εργαζόμενους των δομών αυτών, ύστερα από διενέργεια διαγνωστικών μοριακών τεστ ανίχνευσης Covid-19 που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του ιού, με σκοπό την απόλυτη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, των οικογενειών και των εργαζόμενων.

Στους χώρους των παραπάνω Παιδικών Σταθμών έχουν ήδη υλοποιηθεί απολυμάνσεις και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου».