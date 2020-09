Κοινωνία

Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό για “φακελάκι”

Αιφνιδιαστική έφοδος από την Αστυνομία στο γραφείο του διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής.

Στα χέρια των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ έπεσε 63χρονος διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής νοσοκομείου της Αθήνας για “φακελάκι”.

Οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, μετά απο καταγγελίες και πληροφορίες, “έδεσαν” τον διευθυντη.

Η έφοδος έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης και ενώ στο γραφείο του 63χρονου υπήρχε “φακελάκι” με 2.000 ευρώ.