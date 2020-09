Κοινωνία

Μουζάκι: Σπαραγμός στην κηδεία της φαρμακοποιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελευταίο "αντίο" στην άτυχη κοπέλα, που έχασε τη ζωή της εξαιτίας του "Ιανού".

Τραγικές στιγμές στο Μουζάκι, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο "αντίο" στην άτυχη φαρμακοποιό που έχασε τη ζωή της εξαιτίας της κακοκαιρίας "Ιανός".

Η νεκρώσιμος ακολουθία της Ευδοκίας- Μυρτούς Πλακιά τελέστηκε σε κλίμα οδύνης το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουζακίου.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της, Βάιος και Φωτεινή, αλλά και ο αδελφός της, Άρης.

Η άτυχη φαρμακοποιός εντοπίστηκε ανήμερα της εορτής της, το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) όταν σκύλος της αστυνομίας, που συμμετείχε στις έρευνες για την 43χρονη, εντόπισε ένα ανθρώπινο μέλος να εξέχει από λάσπες και φερτά υλικά στις όχθες του ποταμού Πάμισου, κοντά στη γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό Μαγουλίτσα του Δήμου Μουζακίου.

Πηγή: tv10.gr