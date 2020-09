Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι στόχοι της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τονίστηκε, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Τι αναφέρει για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η ιστορική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η ανάπτυξη της Ελλάδας ως ισχυρού περιφερειακού εταίρου των ΗΠΑ στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στη χώρα μας. Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «αυτό θα είναι το δεύτερο ταξίδι του υπουργού Πομπέο στην Ελλάδα. Μόλις πριν από ένα χρόνο πήγαμε στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι επιστρέφουμε, θα υπογραμμίσει πόσο ισχυροί έχουν γίνει οι δεσμοί ΗΠΑ-Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πραγματικά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και αυτή η επερχόμενη επίσκεψη θα υπογραμμίσει τις επιτυχίες στις διμερείς σχέσεις».

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Μάικ Πομπέο θα είναι η Θεσσαλονίκη, όπου θα τον υποδεχτεί ο Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η παρουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται σταθερά. Ο κ. Πομπέο αναμένεται ότι θα δώσει έμφαση στη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των έργων ενεργειακής υποδομής που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ θα υπογράψει και διμερή συμφωνία για τη συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα.

«Στη Θεσσαλονίκη, θα δείξουμε πώς βρισκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, επενδύοντας στο μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες στο να βοηθήσουν την Ελλάδα να γίνει ένας πιο ικανός εταίρος για τις ΗΠΑ στους τομείς της ενεργειακής διαφοροποίησης και ανεξαρτησίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο δεύτερος σταθμός του ταξιδιού θα είναι η Κρήτη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί τον κ. Πομπέο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος στάθηκε στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Μάικ Πομπέο στη Βάση της Σούδας, λέγοντας ότι αντανακλά την επέκταση της αμυντικής σχέσης μετά την επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο αξιωματούχος υπενθύμισε ότι η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για την ανάγκη αποκλιμάκωσης. Επιπλέον, είπε ότι ο Μάικ Πομπέο έχει καλωσορίσει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις και την προοπτική της επιστροφής στον διάλογο. Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την ανακοίνωση για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί στην επίσκεψη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πρωταρχικός στόχος του ταξιδιού παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Τέλος, είπε ότι η πρόοδος στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι μια θετική εξέλιξη για ολόκληρη την περιοχή, ενώ σχετικά με την Τουρκία σχολίασε ότι οι σχέσεις με μια χώρα δεν επηρεάζουν τις σχέσεις με μια άλλη χώρα.