Πολιτική

Καλίν: Σε τρία επίπεδα οι διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας - Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέματα θα "ρίξει στο τραπέζι" η 'Αγκυρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ερντογάν

Η 61η συνάντηση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έπειτα από 4 χρόνια, ξεκινούν και πάλι, διεμήνυσε ο Ιμπράχιμ Καλίν. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν σημείωσε πως οι διευρενητικές συζητήσεις ξεκίνησαν το 2002 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΖ και άλλων ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο Καλίν ανέφερε πως έπειτα από 60 συναντήσεις, η τότε ελληνική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα επικαλέστηκε αδυναμία συνέχισης των συνομιλιών. Ο Καλίν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι πάντοτε έτοιμος για διαπραγματεύσεις «χωρίς προϋποθέσεις».

Έτσι, ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε πως οι διερευνητικές επαφές θα ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων από την επόμενη εβδομάδα. Ο Καλίν έσπευσε μάλιστα να τονίσει την παρέμβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ώστε να ξεκινήσουν οι επαφές Ελλάδας – Τουρκίας.

Στο τραπέζι "μειονότητες", οικονομία και ασφάλεια συνόρων

Πέραν των διερευνητικών όμως επαφών, ο Καλίν υποστήριξε πως θα τεθούν στο τραπέζι και δυο ακόμη θέματα. Η Τουρκία επιθυμεί πολιτική διαβούλευση, όπως είπε, προκειμένου να τεθούν ζητήματα που αφορούν σε διμερείς σχέσεις, από την οικονομία ως τον τουρισμό, αλλά και στην ασφάλεια των συνόρων και το ζήτημα των "μειονοτήτων".

Επιπλέον, έκανε λόγο και για μια σειρά επαφών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, υπό τον τίλο «Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στρατιωτών». Ο Τούρκος πολιτικός σημείωσε πως αυτές αφορούν μια σειρά από συναντήσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας στο Αιγαίο, στη θάλασσα και στην ξηρά.

Όπως είπε ο Καλίν, η ημερομηνία της επόμενης διερευνητικής συζήτησης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, σημείωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος ήταν εκείνος που έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον διάλογο.

Εξάλλου τόνισε πως πριν από 1,5 μήνα Τουρκία και Ελλάδα ήταν έτοιμες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, με τη συνάντηση να αναβάλλεται με αφορμή τη συμφωνία Αθήνας και Καΐρου για μερική διευθέτηση της ΑΟΖ. Ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι κάτι παρόμοιο, είπε με νόημα ο Τούρκος αξιωματούχος.