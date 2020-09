Οικονομία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αύξηση στα εισοδηματικά κριτήρια για τα voucher

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.





Σημαντική αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για το «πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την παροχή φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής», με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου και αποκλειστικά με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, δημιουργήθηκε ένα νέο παράλληλο πρόγραμμα για μητέρες με υψηλότερα εισοδήματα που εργάζονται στον ιδιωτικό, αλλά, για πρώτη φορά, και στον δημόσιο τομέα.

Μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και της Υφυπουργού Εργασίας, Δόμνας Μιχαηλίδου, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 6.000 ευρώ σε κάθε κατηγορία.

Συγκεκριμένα, ενώ έως τώρα στο πρόγραμμα ως ύψιστο οικογενειακό εισόδημα προβλέπονταν τα 39.000 ευρώ, τώρα αυξάνονται στα 45.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίστηκαν ως εξής:

• Έως 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά.

• Έως 39.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως τρία παιδιά.

• Έως 42.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά και έως 45.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε και άνω.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε όσες μητέρες έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής», αλλά δεν έγινε δεκτή.

Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει τη σημασία της υποβολής των αιτήσεων για τη βελτίωση των όρων της επαγγελματικής ζωής των δικαιούχων και τους καλεί να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχεται.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην παροχή συνολικά 15.000 θέσεων σε σταθμούς για βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.