Οικονομία

Παρεμπόριο - Επιχείρηση “Αφροδίτη”: Δέκα συλλήψεις στην Ελλάδα (εικόνες)

Η επιχείρηση με την υποστήριξη της Europol πραγματοποιήθηκε σε 21 χώρες. Μεταξύ των προϊόντων που κατασχέθηκαν ήταν εκατομμύρια μάσκες για τον κορονοϊό.

Οκτώ ολόκληρους μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2020, διήρκεσε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία “Αφροδίτη” για την πάταξη του παρεμπορίου, σε 21 χώρες της Ευρώπης. Η επιχείρηση, της οποίας ηγετικό ρόλο είχαν η ιταλική και η ιρλανδική Αστυνομία, με την υποστήριξη της Europol, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προκαλώντας ένα καίριο πλήγμα στα σκοτεινά κυκλώματα διακίνησης παράνομων αγαθών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Europol, σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης “Αφροδίτη”, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε αποθήκες, καταστήματα και αγορές στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, συνελήφθησαν δέκα άτομα σε επιχείρηση που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά κατασχέθηκαν 27 εκατομμύρια μάσκες για τον κορονοϊό και 800.000 “μαϊμού” προϊόντα (ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, παιχνίδια, κ.τ.λ.). Η επιχείρηση οδήγησε επίσης στο κλείσιμο 123 λογαριασμών στα social media και 36 ιστοσελίδων που πωλούσαν απομιμήσεις.