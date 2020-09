Κόσμος

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ουκρανία (βίντεο)

Τουλάχιστον 22 νεκροί, ο τραγικός απολογισμός.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, δύο από τους επιβαίνοντες επέζησαν ενώ αγνοούνται τέσσερις. Από τους δύο επιζώντες, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Εκτός από το πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

DEVELOPING: Antonov AN-26 military plane crashes during training session in northeast #Ukraine near #Chuhuiv pic.twitter.com/l0WJz2xNAW — SV News ?? (@SVNewsAlerts) September 25, 2020