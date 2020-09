Πολιτική

Δένδιας προς Άγκυρα: διάλογος χωρίς εκβιασμούς και απειλές

Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Το στίγμα των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτύπωσε μετά τη συνάντησή του με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως έχουν προσλάβει στρατηγικό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας τους πολυ-επίπεδους διμερούς δεσμούς.

Κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς τις ενέργειες της Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας εξέπεμψε εκ νέου το μήνυμα πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο με καλή πίστη, επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου, χωρίς εκβιασμούς και απειλές. Εξέφρασε δε στον Εμιρατινό ομόλογό του την ελπίδα ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σ' αυτή τη λογική με συνέπεια και συνέχεια, εγκαταλείποντας παράνομες ενέργειες και τις προκλήσεις και δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, διαμήνυσε εξίσου με σαφήνεια ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε: Αποτελεί μονόδρομο για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, «και την αντίληψη αυτή συμμεριζόμαστε πλήρως».

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Δένδιας ανέφερε στην αρχή των δηλώσεων του πως η σημερινή παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των χωρών και σημείωσε ότι αυτό επιβεβαίωσε και η μακρά και η εγκάρδια συνάντησή που είχε ο Εμιρατινός ομόλογός του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως οι σχέσεις αυτές εδράζονται στην κοινή βούλησή των δύο χωρών να αναπτύξουν ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών . «Οι χώρες μας ομονοούν, αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις ευκαιρίες, απαντούν με τον ίδιο τρόπο στις προκλήσεις που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή μας» προσέθεσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας έκανε στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει ένα ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο «που φιλοδοξούμε ότι θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή». Εκτίμησε μάλιστα πως τα μνημόνια κατανόησης και το πρόγραμμα κοινής δράσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες στο πλαίσιο των δύο στρατηγικών φόρα που διοργάνωσαν φέτος, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και σημείωσε πως αξιοποιούν τις ευκαιρίες συνεργασίας που υφίστανται στα πεδία των επενδύσεων, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, της υγείας, της γεωργίας, των ψηφιακών υπηρεσιών.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναγνωρίζουν τη ζωτική σημασία αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας μέσω συνεργειών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ομοίως, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία, τονίζοντας πως δίνει ένα νέο βάθος στη διμερή σχέση. Επισήμανε πως η πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού των Εμιρατινών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως και η συνεκπαίδευση των Ελλήνων πολίτων και η παρουσία των αεροσκαφών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πρόσφατα στη Σούδα είναι ενδεικτικές.

Απευθυνόμενος προς τον σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν κατά την έναρξη των κοινών δηλώσεων, ο κ. Δένδιας τον προσφώνησε φίλο της Ελλάδας και τον ευχαρίστησε για την «ευγενική χειρονομία αποστολής υγειονομικού υλικού στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο». Μια ευγενική χειρονομία ενός φίλου, προσέθεσε.

Κατά τη συνάντηση οι κ.κ. Δένδιας και Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν συζήτησαν και τη σχέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την ΕΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμα πως άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάλυση του ομόλογου του για τη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη, τον Κόλπο, το Ιράν.

Περαιτέρω ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Ελλάδα, τονίζοντας πως είναι μια πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο στην περιοχή του Κόλπου, αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στο πλαίσιο, όχι μόνο του Αραβικού Κόσμου, αλλά της παγκόσμιας κοινότητας. Για την Ελλάδα, οι απόψεις τους και το παράδειγμα σταθερότητας που εκπέμπουν έχουν τεράστια σημασία, σημείωσε και προσέθεσε: «Τα HAE εργάζονται για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Στόχους που άλλες χώρες υπονομεύουν, ενεργά και σταθερά».

Εξάλλου ο κ. Δένδιας υπενθύμισε πως η ελληνική κυβέρνηση χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή τις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν με το Ισραήλ και έστειλε το μήνυμα: «Η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην Ειρηνευτική Διαδικασία και θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές θα συνδράμουν στην επανεκκίνησή της, μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων φίλων μας, ενισχύοντας την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή». Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε την απόφαση για διενέργεια εκλογών στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Τέλος, ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία προώθησης του διαθρησκειακού διαλόγου από τα ΗΑΕ, καθώς και για τα αποτελέσματα του πρόσφατου παγκόσμιου συνεδρίου που διοργάνωσαν, χαιρετίζοντας θερμά τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες ενισχύουν την ανεκτικότητα, τον πλουραλισμό, την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη, όπως σημείωσε.

ΥΠΕΞ ΗΑΕ: Καταδικάζουμε τις ενέργειες γειτονικών χωρών που αποτελούν πηγή κινδύνου και αποσταθεροποίησης στην περιοχή

Κοινός σκοπός Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι η ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, τόνισε στις δηλώσεις του ο Εμιρατινός υπουργός Εξωτερικών, καταδικάζοντας παράλληλα «τις ενέργειες άλλων χωρών, και γειτονικών, που θέλουν να επεκταθούν και αποτελούν μια πηγή κινδύνου και αποσταθεροποίησης στην περιοχή», όπως ανέφερε.

Ως προς την επίτευξη του κοινού σκοπού της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, ο σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν τόνισε την ανάγκη στενής συνεργασίας των δύο χωρών και ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Επισήμανε περαιτέρω πως η φιλοδοξία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν μια κοινή βάση αλληλοσεβασμού.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε με τον Ν. Δένδια, τις χαρακτήρισε άριστες και σημείωσε πως ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και την περιφερειακή συνεργασία. Επισήμανε περαιτέρω πως οι τακτικές διμερείς συναντήσεις δημιουργούν ένα καλό κλίμα και εξέφρασε τη βούληση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους με την Ελλάδα, όπως στην οικονομία, το εμπόριο, την υγεία, την τεχνολογία, στις υποδομές και στον τουρισμό.

Ειδική αναφορά έκανε ο σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το μέγεθος του διμερούς εμπορίου ήταν 450 εκατ. δολάρια και υπογράμμισε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να εργαστούν με την Ελλάδα σε αυτό τον τομέα, για να διπλασιαστεί.

Επίσης, ο Εμιρατινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στους 4.000 Έλληνες που διαμένουν μόνιμα και εργάζονται στη χώρα του, τονίζοντας πως συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας του.

Ακόμα, ανέφερε πως προσβλέπει στην ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών. Επιπλέον, εστίασε στα κοινά έργα μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας πως αυτά αντανακλούν το επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Ως άλλον έναν παράγοντα που συμβάλλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ανέφερε τους Εμιρατινούς που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τέλος, διατύπωσε την αντίθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον εξτρεμισμό.