Κορονοϊός – Βραζιλία: εφιάλτης χωρίς τέλος

Ακόμη ένα ψυχολογικό φράγμα έσπασε ο αριθμός των νεκρών στη Βραζιλία, η οποία συνεχίζει να καταγράφει δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 31.911 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, ενώ άλλοι 729 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19.

Η μεγαλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής έχει καταγράψει πάνω από 4,6 εκατομμύρια περιστατικά μόλυνσης αφότου η πανδημία του κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται στην επικράτειά της. Κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς τον αριθμό των μολύνσεων, μετά τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη Βραζιλία ανέρχεται σε 140.537 νεκρούς. Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό στην υφήλιο, έπειτα από αυτόν των ΗΠΑ.