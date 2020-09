Κόσμος

Τραμπ: τρομοκρατική οργάνωση η Κου Κλουξ Κλαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιχειρεί να κλείσει… το μάτι στους αφροαμερικανούς. Υπόσχεται να καθιερώσει ως επίσημη αργία τη μέρα που τιμάται η κατάργησή της δουλείας.

Σε μια προεκλογική του συγκέντρωση στην Ατλάντα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη χθες σε μια σειρά υποσχέσεων, μεταξύ άλλων της καθιέρωσης της «Juneteenth» της 19ης Ιουνίου, που τιμάται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ, ως επίσημη ομοσπονδιακή αργία.

Λιγότερο από 40 ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεσμεύτηκε επίσης να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις την ρατσιστική οργάνωση Κου Κλουξ Κλαν και το κίνημα Antifa που αντιτίθεται στον φασισμό.

Συνέχισε στην ομιλία υποσχόμενος να αυξήσει την πρόσβαση σε κεφάλαια για τις κοινότητες των μαύρων, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, να στηρίξει επιχειρήσεις που ανήκουν σε μαύρους και να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες, ενώ είπε ότι «θα βάζει πάντα πρώτα τους Αμερικανούς και αυτό περιλαμβάνει πάρα πολύ τους μαύρους Αμερικανούς».

Μίλησε σε μια προεκλογική εκδήλωση στην Ατλάντα, μια πόλη όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Αφροαμερικάνοι, στην μεγαλύτερη πόλη της Τζόρτζια, μιας πολιτείας που ίσως διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στην ομιλία του και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εκστρατεία Τραμπ δεν δόθηκε καμία λεπτομέρεια πώς ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας θα εκπληρώσει αυτές τις υποσχέσεις του.

Μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να θεσπίσει ομοσπονδιακή αργία, αλλά ο Τραμπ μπορεί να εισαγάγει ένα μέτρο για να το εγκρίνουν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές.

Οι εκκλήσεις για να θεσπιστεί η «Juneteenth» η 19η Ιουνίου ομοσπονδιακή αργία εντάθηκαν αυτό το καλοκαίρι καθώς οι ιστορικές διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter κατέκλυσαν όλη τη χώρα και πολλοί οργανισμοί έδωσαν στους εργαζόμενους τους μια μέρα αδείας. Η Juneteenth αναγνωρίζεται ήδη από 47 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Στις 19 Ιουνίου 1865 ο στρατηγός Γκόρντον Γκρέιντζερ έφτασε με τον στρατό του στο Γκάλβεστον του Τέξας και ανακοίνωσε στους σκλάβους ότι είναι πλέον ελεύθεροι. Το Τέξας ήταν η τελευταία πολιτεία των ΗΠΑ που απελευθέρωσε τους σκλάβους μετά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο (1861-65).

Η Χαβάη, η Βόρεια Ντακότα και η Νότια Ντακότα δεν έχουν αργία ούτε άλλη επίσημη εορτή της Juneteenth.

Ο Τραμπ ακολουθεί τον Δημοκρατικό αντίπαλο Τζο Μπάιντεν στις εθνικές δημοσκοπήσεις. Κέρδισε την Τζόρτζια στις εκλογές του 2016, αλλά το προβάδισμά του έναντι του Μπάιντεν στην πολιτεία αυτή μειώθηκε πρόσφατα, με μια δημοσκόπηση των New York Times την περασμένη εβδομάδα να δείχνει ισόπαλους τους δύο υποψηφίους.

Περισσότερο από το 85% των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων ανήκει στο Δημοκρατικό κόμμα ή κλίνει προς αυτό, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε χθες στο πλήθος της προεκλογικής του συγκέντρωσης στην Ατλάντα ότι ο Μπάιντεν «δεν ξέρει τους μαύρους Αμερικανούς όπως εγώ».