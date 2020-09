Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος: Συνεχής επαγρύπνηση για την αποφυγή “lockdown”

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι το «lockdown» δεν είναι «εύκολος δρόμος» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών. Τι είπε για το εμβόλιο.

Σε ετοιμότητα, επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας για την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού, SARS-CoV-2, ώστε να αποφύγουμε τον «κόκκινο συναγερμό» και τον δύσκολο δρόμο του «lockdown» καλεί όλους, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών, ώστε η τήρηση των μέτρων προστασίας να γίνει συνήθεια και μέρος της καθημερινής ρουτίνας.

«Η επιδημιολογική εικόνα της λοίμωξης COVID-19 τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, και κυρίως σε περιοχές όπου παρατηρείται εκσεσημασμένη συρροή κρουσμάτων, όπως στην Αττική. Για να αποφύγουμε τον "κόκκινο συναγερμό" πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας στις νέες συνθήκες και με αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης να τηρούμε τα μέτρα αποτροπής της μετάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2».

Ο κ. Δημόπουλος εξηγεί πως «μια περαιτέρω αύξηση των καθημερινών νέων κρουσμάτων σε συνδυασμό με την αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών θα οδηγήσει σε νέα, αυστηρότερα μέτρα. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε περιορισμούς των καθημερινών μετακινήσεων, όσον αφορά τόσο σε γεωγραφικούς, όσο και σε χρονικούς περιορισμούς, υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους, κυρίως στις περιοχές όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη συρροή κρουσμάτων και διασωληνωμένων, όπως στην Αττική. Η λήψη των μέτρων καθορίζεται από την εκάστοτε επιδημιολογική πορεία της λοίμωξης COVID-19 σε κάθε περιοχή ξεχωριστά».

Το «lockdown» δεν είναι «εύκολος δρόμος»

Για την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε νέο «lockdown», ο κ. Δημόπουλος επισημαίνει ότι «το "lockdown" αποτελεί ένα οριζόντιο μέτρο με πολλαπλές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε άλλο παρά "εύκολος δρόμος". Η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας αποτελεί πρόκληση, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε βάθος χρόνου. Είναι λοιπόν σαφές ότι η πραγματική πρόκληση έγκειται στην εκπαίδευση των πολιτών, ώστε η τήρηση των μέτρων προστασίας να γίνει συνήθεια και μέρος της καθημερινής ρουτίνας. Η συνεχής ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι απαραίτητη με τη χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας και από όλους τους φορείς, επιστήμονες, πολιτικοί, άνθρωποι του θεάματος. Η εκπαίδευση των νεότερων ηλικιών, παιδιών και νεαρών ενηλίκων, μέσω του σχολείου και του πανεπιστημίου είναι καθοριστικής σημασίας».

Θα απαιτηθούν κάποιοι μήνες για να υπάρξει ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο

Όπως αναφέρει ο κ. Δημόπουλος, οι παγκόσμιες ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 είναι εντατικές και η διεθνής κοινότητα αναμένει με ανυπομονησία τα θετικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είκοσι επτά εμβόλια αξιολογούνται ως προς την ασφάλειά τους στους ανθρώπους σε μικρές μελέτες φάσης 1.

Δεκατέσσερα βρίσκονται σε μελέτες φάσης 2 με περισσότερους εθελοντές και αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Έντεκα εμβόλια βρίσκονται υπό αξιολόγηση σε μεγάλες μελέτες φάσης 3 που, εφόσον έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, πρόκειται να οδηγήσουν σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Τα πρώτα σαφή αποτελέσματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων από τις τρέχουσες κλινικές μελέτες φάσης 3 αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί έως τον Ιανουάριο του 2021, ωστόσο θα απαιτηθούν κάποιοι μήνες για να υπάρξει ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο» τονίζει ο κ. Δημόπουλος.

Κορονοϊός και γρίπη

«Προβληματισμό προκαλεί η συνέργεια της εποχικής γρίπης με τον κορονοϊό, κυρίως όσον αφορά την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με τις εφεδρείες του εθνικού συστήματος υγείας», αναφέρει ο κ. Δημόπουλος. Υπογραμμίζει όμως ότι «εφόσον τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής και σωματικής απομάκρυνσης, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα αποφυγής της εξάπλωσης του κορονοϊού που θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να έχουμε φέτος λιγότερα περιστατικά γρίπης ή/και να μην υπάρχει μεγάλη συρροή κρουσμάτων. Στο Νότιο Ημισφαίριο, και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αμερική, έχει παρατηρηθεί χαμηλή ενεργότητα της εποχικής γρίπης. Ελπίζουμε ότι αντίστοιχη επιδημιολογική εικόνα θα παρατηρηθεί και στο Βόρειο Ημισφαίριο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση».