Αθλητικά

ΝΒΑ: έμειναν ζωντανοί οι Σέλτικς κόντρα στους Χιτ

Αν και με την πλάτη… στον τοίχο η ομάδα της Βοστώνης, έβγαλε αντίδραση και μείωσε απέναντι στο Μαϊάμι.

Οι Σέλτικς είναι αποφασισμένοι να μην τα... παρατήσουν τόσο εύκολα, στην διεκδίκηση μίας θέσης στους τελικούς του ΝΒΑ. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μία ήττα... μακριά από τον αποκλεισμό, οι «Κέλτες» έβγαλαν αντίδραση στην σειρά των τελικών της Ανατολής και επικρατώντας με 121-108 των Χιτ, μείωσαν σε 3-2, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον για την πρόκριση.

Πρωταγωνιστής των νικητών, ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ κι έξι ασίστ, ενώ σπουδαία απόδοση είχε και ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Ντάνιελ Τάις με double double (15 πόντους, 13 ριμπάουντ).

Από την ομάδα του Μαϊάμι, διακρίθηκαν ο Γκόραν Ντράγκιτς με 23 πόντους και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον με 20 πόντους, ενώ στους 17 «σταμάτησε» ο Τζίμι Μπάτλερ.

Ο έκτος αγώνας της σειράς, θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (02:30 ώρα Ελλάδας).