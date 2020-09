Οικονομία

“Τρέχει” η διαδικασία για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Μέχρι πότε οι εκτιμητές ακινήτων μπορούν να παραδώσουν τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Οικονομικών.

Προθεσμία έως τις 5 Οκτωβρίου θα έχουν οι εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να παραδώσουν τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χ. Σταικούρα προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία που είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το περιορισμένο χρονικό διάστημα της προθεσμίας συνδέεται με το γεγονός πως ήδη έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% της διαδικασίας και οι εκτιμητές έχουν σχεδόν έτοιμες τις εισηγήσεις τους.

Σημειώνεται οτι είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Οικονομικών κατά την έναρξη της πανδημίας με την οποία πάγωσε προσωρινά η παράδοση του έργου των εκτιμητών «και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού». Με τη νέα απόφαση ορίζεται ότι «το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59».

Μετά την υποβολή των προτάσεων απο τους εκτιμητές οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα τις αξιολογήσουν προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.