Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μακραίνει η λίστα των θανάτων στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην χώρα μας, από επιπλοκές του κορονοϊού.

Μεγαλώνει διαρκώς η λίστα των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς τις τελευταίες ώρες έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις ασθενείς από επιπλοκές του νέου κορονοϊού.

Συγεκριμένα, ένας 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με πληροφορίες, έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Mια 80χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Nοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εξέπνευσε το βράδυ της Πέμπτης.

Από επιπλοκές του κορονοϊού πέθανε και ένας 61χρονος Αφγανός, που νοσηλευόταν από τις 14 Σεπτεμβρίου στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε ένας 74χρονος με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο».

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από Covid-19 στη χώρα μας φτάνει τους 375.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 286 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, ενώ 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι.

Στο «κόκκινο» παραμένει η Περιφέρεια Αττικής με 163 κρούσματα.