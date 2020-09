Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ακόμα δυο δομές φιλοξενίας

Μέχρι πότε θα είναι σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, τέθηκαν σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό οι δομές φιλοξενίας σε Θήβα και Σέρρες (πρώην Γεωργική Σχολή).

Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ έως και τις 9 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Σε υγειονομικό αποκλεισμό παραμένουν οι δομές του Ελαιώνα, Κουτσόχερου, Μαλακάσας, Οινοφύτων, Ριτσώνας, Σχιστού, καθώς και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, Σάμου και Φυλακίου. Σε όλες τις υπόλοιπες δομές της χώρας ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.