Παύλος Μπακογιάννης: τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τα 31 χρόνια από τη δολοφονία του

Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη και η φωτογραφία του δολοφονηθέντος συζύγου της, με τα παιδιά τους.

"Τριανταένα χρόνια μετά. Η ίδια αγάπη ζωντανή στη μνήμη μου" ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter και στο facebook, με αφορμή την συμπλήρωση 31 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.



Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται απο φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την συνεισφορά του Παύλου Μπακογιάννη στην εθνική συμφιλίωση και την επούλωση των τραυμάτων του εμφυλίου, επισήμανε η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την συμπλήρωση 31 χρόνων από την δολοφονία του.

"Σαν σήμερα πριν 31 χρόνια οι άνανδροι τρομοκράτες της 17Ν δολοφόνησαν εν ψυχρώ το Βουλευτή Ευρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη.

Οι δολοφόνοι δεν επέλεξαν τυχαία το στόχο τους. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν υπέρμαχος της εθνικής συμφιλίωσης και εργάστηκε για την επούλωση από τα τραύματα του εμφυλίου. Βαθύτατα δημοκράτης, με σπουδαία αντιδικτατορική δράση που με το λόγο και τη δράση του κατάφερνε να διαπερνά τα κομματικά στεγανά" αναφέρει η ΝΔ και καταλήγει.

"Μπορεί ο Παύλος Μπακογιάννης να μην είναι πλέον ανάμεσά μας, όμως οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν".

Ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

Μια φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη με τα παιδιά τους Αλεξία και Κώστα σε μικρή ηλικία, ανάρτησε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη, στο λογαριασμό της στο Facebook.

Η ανάρτηση, 31 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17Ν, συνοδεύεται από τη φράση, «31 χρόνια πριν κάποιοι πίστευαν ότι δεν είχες δικαίωμα να τους δεις να μεγαλώνουν!».

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

Μια φωτογραφία του ίδιου, σε παιδική ηλικία, με τον πατέρα του Παύλο Μπακογιάννη ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογάννης.

Η ανάρτηση, 31 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17Ν, συνοδεύεται από τη φράση, «Μπορεί να έχεις πετάξει μακριά εδώ και τριάντα ένα χρόνια, αλλά εγώ κάθε μέρα σε αγγίζω...»

Μήνυμα του Νίκου Δένδια για τα 31 χρόνια από τη δολοφονία του Π. Μπακογιάννη

Μήνυμα για τα 31 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανήρτησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο λογαριασμό του στο twitter.

"31 χρόνια από την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της '17 Νοέμβρη'", ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Μήνυμα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Μήνυμα για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη ανήρτησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στο λογαριασμό του στο twitter.

"Ο Παύλος Μπακογιάννης αγωνίστηκε για την εθνική συμφιλίωση, την πολιτική συναίνεση και την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών", ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης. "Οραματίστηκε μια άλλη Ελλάδα μακριά από τα πάθη του διχασμού. 31 χρόνια μετά, το όραμά του και οι ιδέες του συνεχίζουν να μας εμπνέουν"